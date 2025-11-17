沖繩市長涉9起性騷 面臨第2次不信任案自行下台

日本沖繩縣南城市市長古謝景春涉嫌9起性騷，議會今將展開第2次不信任案表決，讓他決定先行辭職。（圖擷自古謝景春後援會臉書）

日本沖繩縣南城市市長古謝景春，對市府職員犯下9起性騷擾案，包括親吻、摸大腿、強行握手等等，今（17日）將面臨議會第2次投票表決不信任案，由於肯定會獲得通過，古謝景春已先行提出辭職。

據《沖繩時報》報導，古謝景春在性騷醜聞纏身後，議會於9月26日通過不信任案，雖然古謝景春10月16日出手解散議會避免下台，但11月9日議員改選時，屬於市長派的4名參選人只有2人當選。

南城市新議會今天的第2次不信任案若無意外將會通過，一旦完成表決後，古謝景春無法再次解散議會而是會被迫下台，對此他決定提前辭職。

古謝景春將可獲得按任職天數比例計算的退休金、獎金以及88萬日圓（約新台幣17.6萬元）月薪。按照《公職選舉法》規定，南城將在50天內選出新市長，從日期來看必須要在明年1月6日前舉行。

假如古謝景春參選並當選，那麼他只能做完自己辭職前的任期，亦即明年2月11日就得卸任；若是其他參選人當選，則可以做完4年任期。

