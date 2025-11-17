為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    沖繩市長涉9起性騷 面臨第2次不信任案自行下台

    2025/11/17 10:05 即時新聞／綜合報導
    日本沖繩縣南城市市長古謝景春涉嫌9起性騷，議會今將展開第2次不信任案表決，讓他決定先行辭職。（圖擷自古謝景春後援會臉書）

    日本沖繩縣南城市市長古謝景春涉嫌9起性騷，議會今將展開第2次不信任案表決，讓他決定先行辭職。（圖擷自古謝景春後援會臉書）

    日本沖繩縣南城市市長古謝景春，對市府職員犯下9起性騷擾案，包括親吻、摸大腿、強行握手等等，今（17日）將面臨議會第2次投票表決不信任案，由於肯定會獲得通過，古謝景春已先行提出辭職。

    《沖繩時報》報導，古謝景春在性騷醜聞纏身後，議會於9月26日通過不信任案，雖然古謝景春10月16日出手解散議會避免下台，但11月9日議員改選時，屬於市長派的4名參選人只有2人當選。

    南城市新議會今天的第2次不信任案若無意外將會通過，一旦完成表決後，古謝景春無法再次解散議會而是會被迫下台，對此他決定提前辭職。

    古謝景春將可獲得按任職天數比例計算的退休金、獎金以及88萬日圓（約新台幣17.6萬元）月薪。按照《公職選舉法》規定，南城將在50天內選出新市長，從日期來看必須要在明年1月6日前舉行。

    假如古謝景春參選並當選，那麼他只能做完自己辭職前的任期，亦即明年2月11日就得卸任；若是其他參選人當選，則可以做完4年任期。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播