中國呼籲暫勿前往日本 日航空業者稱「並無具體影響」

中國官方呼籲中國公民暫勿前往日本，企圖以旅遊經濟層面向日本施壓。不過日本航空（JAL）及全日空（ANA）16日表示，中方警告未對其業務造成影響。（法新社）

日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」發言，引起中國不滿，中國官方呼籲公民暫勿前往日本，企圖以旅遊經濟層面向日本施壓。不過日本航空（JAL）及全日空（ANA）16日表示，中方警告未對其業務造成影響。

根據日本《NHK》報導，日本國家旅遊局表示，今年1月至9月間，有748萬名中國旅客前往日本旅遊，為所有國家與地區中最多的。而中國外交部14日發表聲明呼籲中國公民暫勿前往日本，試圖反制日本政府。

不過日本航空及全日空表示，目前中方警告未對其業務造成具體影響，目前也沒有任何飛往日本的航班被取消。

相較之下，中國主要航空公司響應外交部政策，中國航空在其官網貼出公告，表示針對往返東京、大阪及其他日本城市的航班採取特殊處置方案，11月15日至12月31日可免費改期，退票則免收手續費。中國東方航空與中國南方航空也發布類似公告。

