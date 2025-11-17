為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    畫面曝光！美軍再轟運毒船釀3死 近期21次攻擊已擊殺逾80人

    2025/11/17 08:28 編譯陳成良／綜合報導
    美軍公布在東太平洋攻擊疑似運毒船隻的紅外線影像，畫面中船隻被擊中瞬間爆炸。此類「格殺勿論」式的攻擊，自9月初以來已累計造成超過80人死亡，其合法性備受爭議。（圖翻攝自美國國防部影片）

    美國在加勒比海地區的軍事行動持續升級。根據英國《衛報》報導，五角大廈證實，美軍「南方之矛」聯合特遣隊於14日在東太平洋國際水域，再次攻擊一艘疑似運毒船隻，造成船上3人死亡。此舉發生在美軍「福特號」航空母艦打擊群駛入加勒比海之際，其數代以來最大規模的火力集結，引發外界對其真實意圖的質疑。

    美國南方司令部在社群媒體上發文稱，「情報證實該船隻涉及非法毒品走私，正沿著已知的販毒路線航行，並載有毒品」。這是自今年9月初以來，美軍對運毒船隻已知的第21次攻擊，根據五角大廈的數據，這些攻擊已造成超過80人死亡。

    然而，美軍採取直接攻擊而非登船逮捕的作法，已引發美國國會議員、人權團體及部分盟友對其合法性的質疑。川普政府堅稱擁有執行此類打擊的法律授權，但並未公開解釋為何選擇攻擊而非逮捕。

    福特號航艦打擊群進駐

    與此同時，美國海軍宣布，其最先進的核動力航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）已於15日抵達加勒比海。隨著「福特號」及其護航艦隊的到來，「南方之矛」行動的總兵力已包括近12艘海軍艦艇與約1萬2000名官兵，構成美國在該地區數代以來最大規模的火力集結。

    打擊群指揮官藍齊洛塔少將（Paul Lanzilotta）表示，此舉將增強美軍戰力，以「保護我國安全與繁榮，對抗西半球的毒品恐怖主義」。

    美軍的大規模集結，正值其與千里達及托巴哥舉行聯合演習之際，該島國距離委內瑞拉最近處僅11公里。千里達及托巴哥政府稱演習旨在應對國內犯罪，並否認是針對委內瑞拉的行動前奏。然而，委內瑞拉政府已將美軍在該國的演習描述為「侵略行為」，並宣布將啟動「大規模動員」作為回應。

    美國總統川普曾表示，他相信委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的時日無多，並稱對委內瑞拉的「地面打擊」是可能的。CNN也曾報導，川普已聽取了在委內瑞拉境內採取軍事行動的選項簡報。美委雙方在加勒比海同步強化軍事部署，已引發外界對可能爆發更大規模衝突的擔憂。

