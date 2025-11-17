漲價！川普政府取消南韓軍售豁免政策

消息人士16日透露，川普政府今年8月已取消南韓採購美製武器時的非經常性費用豁免政策。（彭博資料照）

多名消息人士16日向韓聯社透露，美國政府今年8月已向南韓政府通報稱，決定取消外國軍事銷售（FMS）採購武器時適用的非經常性費用（NRC）豁免政策。政策廢除將對南韓方面造成負擔。

韓聯社報導，NRC是指美國軍工企業開發、生產武器時發生的初期研發費用、設計費用、試驗費用等。此前，美國國防部針對滿足部份條件的情況豁免徵收NRC，南韓作為盟國即適用豁免政策，無需支付NRC。

然而多名消息人士證實，今後南韓政府採購美國武器時，就必須額外承擔NRC。分析人士認為，美方政策變化體現了川普的「交易型同盟觀」，以及其不斷強調「盟國長期與美貿易中累積過多貿易順差」的認知。

消息人士稱，豁免政策此前為南韓採購美製武器時節省了約5%左右費用，但政策廢除後，南韓引進美製武器的成本負擔將加重。

美韓領導人上月29日在慶州舉行會談，兩國以此為契機商定，南韓截至2030年將投入250億美元（約新台幣7640億元）採購美製軍事裝備。此時廢除豁免政策將對南韓造成相當程度負擔。

