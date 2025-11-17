中國藉縮減觀光客向日本施壓 泰國人覺得中國遊客變少「挺好的」

泰國今年以來的中國觀光客銳減，但部分泰國人對此不以為意，甚至認為中國遊客變少「其實挺好的」。（歐新社檔案照）

針對日本首相高市早苗的「台灣有事」發言，中國政府呼籲公民近期避免前往日本，企圖藉此向日方施壓。而在一連串因素導致泰國今年以來的中國觀光客銳減後，儘管曼谷當局強調將全力振興觀光業，但部分泰國人對中國遊客減少不以為意，甚至認為中國遊客變少「其實挺好的」。

中央社16日報導，從中國演員王星在泰國拍戲時遭綁架，到緬甸地震及泰國和柬埔寨邊境爆發流血衝突等安全因素，讓中國觀光客對泰國卻步。泰國媒體報導，越南已取代泰國成為中國遊客新寵，泰國可能因此損失35億美元（約1075億台幣）。

請繼續往下閱讀...

泰國觀光局預計，今年來泰國旅遊的國際觀光客人次約3340萬人次，比去年下降6％。今年上半年中國遊客赴泰人數大幅下降至226萬人次，比去年同期下降34％。泰國中央銀行預估，2025年全年赴泰的中國遊客人次約500萬，比去年減少近30％。

報導指出，面對中國遊客銳減，政府和民間態度迥異，相對於政府的憂心，民間感受可能是「鬆一口氣」，因為泰國社會近年來對中國影響力日漸複雜的情緒，從早期親近與仰賴，逐漸轉為戒慎與懷疑。

計程車司機普恩（Pun）便向中央社記者直言，「我們泰國人其實不太喜歡中國遊客，因為他們常做一些灰色地帶的交易，常遊走法律邊緣，我很討厭那樣」。

普恩表示，中國觀光客過去偏好奢華消費，如今來旅遊的人多半是重視文化與體驗的自由行客群，他更歡迎這類遊客。

當地旅遊業者表示，除了部分中國遊客或團體被指涉非法行為，一些泰國商家也抱怨，中國廉價商品與「低價購物團」行程，侵蝕生意空間，使他們對中國人的印象愈趨負面。

近年中國人在泰國犯罪的案件時有耳聞，雖多屬個案，但經社群媒體放大後，逐漸強化中國人與「灰色產業」掛鉤的印象。雖然不少泰國人對中國投資抱持正面期待，但都會區的民眾對中國影響力的擔憂正在上升。

繼中國外交部14日「提醒」中國公民近期避免前往日本後，中國文化和旅遊部16日也跟進，提醒中國遊客近期避免前往日本旅遊，並呼籲已在日本的中國遊客「密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法