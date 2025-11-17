回扣醜聞重創入盟進程 澤倫斯基宣布徹底整頓能源部門

在能源部門被踢爆1起金額達1億美元的貪腐醜聞後，烏克蘭總統澤倫斯基宣布，將徹底整頓能源部門。（法新社）

在肅貪人員踢爆能源部門出現1起金額達1億美元（約31億台幣）的回扣計畫後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）宣布，將徹底整頓能源部門。

這是澤倫斯基擔任總統以來最嚴重的醜聞。週末期間，澤倫斯基宣布將徹底改革重要的國營能源企業，包括全面更換涉案核心機構「烏克蘭國家核能公司」（Energoatom）的管理層。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基表示，他已指示政府官員「執法與肅貪機構保持持續且實質的溝通。在這些公司中任何被揭露的非法計畫，都必須迅速且公正地處理。」

在16日的進一步宣示中，澤倫斯基指出，他已指示政府向烏克蘭國會提交1項「緊急法案」，以調整關鍵能源監管機構「國家能源與公用事業監管委員會」的組成，並承諾將任命新的領導人接掌其他能源機構。

烏克蘭國家肅貪局（NABU）10日宣布，1個犯罪集團透過1項計畫，強迫Energoatom的承包商支付10％至15％回扣，以避免其款項遭延宕或失去供應商資格。烏克蘭媒體後續報導，涉案高層之一為澤倫斯基成為總統前所創立的媒體製作公司的共同所有人明迪奇（Timur Mindich）。

澤倫斯基提出改革承諾之前，16日抵達雅典，見證1項協議的簽署，該協議將允許烏克蘭在冬季進口美國液化天然氣。由於俄羅斯對能源基礎設施的持續攻擊，烏克蘭政府急需替代能源來源。

希臘國營天然氣公司DEPA Commercial與烏克蘭國營能源公司Naftogaz達成協議，將在2025年12月至2026年3月間，透過希臘向烏克蘭提供美國液化天然氣。

澤倫斯基在雅典會晤希臘總統塔蘇拉斯（Constantine Tassoulas）、總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis），以及美國新任駐希臘大使季伏爾（Kimberly Guilfoyle）。澤倫斯基並向美國總統川普表達感謝，感謝美國透過希臘提供能源支援。

澤倫斯基本週也將前往法國與西班牙簽署軍事援助協議，他正面臨歐洲盟友要求其展現嚴肅反腐決心的壓力，這是烏克蘭成為歐盟會員國的關鍵條件。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）告訴美聯社，澤倫斯基必須迅速處理這起貪腐指控，但同時讚揚他在戰時展現的領導能力，並呼籲歐洲領袖增加對烏克蘭的財政與軍事支持。

這起醜聞發生在烏克蘭的艱難時刻，基輔正面臨預算缺口，而歐盟在1項金額達1400億歐元（約5兆台幣）、以俄羅斯凍結資產為基礎的烏克蘭貸款計畫上陷入僵局。阻擋烏克蘭入盟談判進展的匈牙利總理奧班（Viktor Orbán），也抓住這起肅貪調查大作文章，指稱此事顯示「1個戰時黑手黨網絡」與澤倫斯基之間有「無數連結」。

這些貪腐指控在烏克蘭引起公憤，並成為澤倫斯基任內最嚴重的政治醜聞。烏克蘭國家肅貪局已公布涉及其核心圈人士的不利錄音，其中便包括明迪奇。他在10日調查人員前往逮捕他前數小時，逃離其基輔公寓，搭計程車前往波蘭。他被認為目前藏匿於以色列。

澤倫斯基16日宣布的改革，緊接在他前一週撤換司法部長與能源部長之後。2人都被指捲入此案，涉嫌與其他政府官員共同從Energoatom的合約中收取回扣。但2人均否認不法。

多數評論人士認為，這項非法計畫並非偶發，醜聞可能蔓延至其他部會。烏克蘭媒體報導，明迪奇也涉入1起透過以色列公司與空殼公司，向國防部供應防彈衣的企圖。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）證實，他在擔任國防部長時曾與明迪奇會面，但他否認受到任何不當影響，並強調該合約已被取消，且商品從未交付。

1名親政府議員告訴「基輔獨立報」：「這是一個重大打擊，但最糟糕的是我不確定這已經結束。它可能仍在擴大。」

NABU官員坦承，俄羅斯全面入侵近4年後，烏克蘭仍有貪腐問題，但也強調這起醜聞之所以曝光，正是因為烏克蘭正在努力肅貪反腐，而這在鄰國俄羅斯或匈牙利幾乎不可能發生。

NABU調查組組長阿巴庫莫夫（Oleksandr Abakumov）表示：「這個故事的核心不是貪腐本身，而是烏克蘭對貪腐的奮鬥。」

