    首頁 > 國際

    厄瓜多掃蕩犯罪 總統稱販毒集團「狼幫」首腦落網

    2025/11/17 00:11 中央社
    厄瓜多總統諾波亞宣布，該國最大販毒集團「狼幫」的首腦已經落網。（法新社）

    厄瓜多總統諾波亞宣布，該國最大販毒集團「狼幫」的首腦已經落網。（法新社）

    厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）今天宣布，該國最大販毒集團「狼幫」（Los Lobos）的首腦賈瓦利亞（Wilmer Chavarria）已經落網。

    諾波亞在社群媒體X平台發文表示，「今天我們抓到賈瓦利亞，他是這個地區的頭號通緝犯，也是狼幫的首腦」。

    諾波亞沒有具體說明這名販毒集團首腦是在哪裡落網，但他提到，賈瓦利亞「偽造自己死亡，改變了身份，且藏匿歐洲」，諾波亞還感謝厄瓜多和西班牙國家警察的共同努力。

    厄瓜多內政部長雷姆伯格（John Reimberg）則於另一篇社群媒體貼文指出，賈瓦利亞應該對至少400人的死亡負責。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

