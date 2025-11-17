厄瓜多掃蕩犯罪 總統稱販毒集團「狼幫」首腦落網

厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）今天宣布，該國最大販毒集團「狼幫」（Los Lobos）的首腦賈瓦利亞（Wilmer Chavarria）已經落網。

諾波亞在社群媒體X平台發文表示，「今天我們抓到賈瓦利亞，他是這個地區的頭號通緝犯，也是狼幫的首腦」。

諾波亞沒有具體說明這名販毒集團首腦是在哪裡落網，但他提到，賈瓦利亞「偽造自己死亡，改變了身份，且藏匿歐洲」，諾波亞還感謝厄瓜多和西班牙國家警察的共同努力。

厄瓜多內政部長雷姆伯格（John Reimberg）則於另一篇社群媒體貼文指出，賈瓦利亞應該對至少400人的死亡負責。

Hoy capturamos a “Pipo” Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos. El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador, controlaba las operaciones de minería ilegal y movía…