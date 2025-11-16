為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    COP31主辦國未定 土耳其向澳洲提議共同主辦

    2025/11/16 23:05 即時新聞／綜合報導
    第30屆聯合國氣候變遷綱要公約締約方會議（COP30）在巴西舉行。土耳其正與澳洲競爭COP31的主辦權。（美聯社）

    第30屆聯合國氣候變遷綱要公約締約方會議（COP30）在巴西舉行。土耳其正與澳洲競爭COP31的主辦權。（美聯社）

    土耳其正與澳洲競爭明年聯合國氣候變遷綱要公約締約方會議（COP）的主辦權。據土耳其消息人士透露，土耳其政府已向澳洲方面提議「2國共同主辦」，但雙方尚未達成共識。

    《路透》報導，這名消息人士說，今年9月聯合國大會期間，土耳其與澳洲方面探討了聯合主辦第31屆締約方大會（COP31）的可能性，例如分擔主辦國職責、共同引導談判等等，不過這項提案尚未有實質進展。

    《路透》解釋，COP主辦國負責制定議程並將主導各國達成氣候變遷共識的外交活動，因此主辦國地位相當重要。

    澳洲能源部長包溫（Chris Bowen）已前往巴西參與今年的COP，他表示屆時將做出決定，但他也強調，澳洲在爭取COP31主辦權方面獲得了「壓倒性的支持」。

    消息人士補充說，如果未能與澳洲達成共識，土耳其仍會爭取單獨主辦COP31。

    澳洲主張與太平洋島國共同主辦COP31，以凸顯氣候變遷對各島嶼國家造成的威脅；土耳其則喊出了強調合作包容、更加關注發展中國家經濟狀況的口號來爭取主辦權。

    COP由「西歐和其他國家」、「東歐」、「拉丁美洲和加勒比國家」、「亞洲-太平洋」、「非洲」5大區域輪流主辦，而COP31輪到土耳其與澳洲所屬的「西歐和其他國家」主辦，但主辦權需取得「西歐和其他國家」28個成員國一致同意。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播