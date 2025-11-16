COP31主辦國未定 土耳其向澳洲提議共同主辦

第30屆聯合國氣候變遷綱要公約締約方會議（COP30）在巴西舉行。土耳其正與澳洲競爭COP31的主辦權。（美聯社）

土耳其正與澳洲競爭明年聯合國氣候變遷綱要公約締約方會議（COP）的主辦權。據土耳其消息人士透露，土耳其政府已向澳洲方面提議「2國共同主辦」，但雙方尚未達成共識。

《路透》報導，這名消息人士說，今年9月聯合國大會期間，土耳其與澳洲方面探討了聯合主辦第31屆締約方大會（COP31）的可能性，例如分擔主辦國職責、共同引導談判等等，不過這項提案尚未有實質進展。

《路透》解釋，COP主辦國負責制定議程並將主導各國達成氣候變遷共識的外交活動，因此主辦國地位相當重要。

澳洲能源部長包溫（Chris Bowen）已前往巴西參與今年的COP，他表示屆時將做出決定，但他也強調，澳洲在爭取COP31主辦權方面獲得了「壓倒性的支持」。

消息人士補充說，如果未能與澳洲達成共識，土耳其仍會爭取單獨主辦COP31。

澳洲主張與太平洋島國共同主辦COP31，以凸顯氣候變遷對各島嶼國家造成的威脅；土耳其則喊出了強調合作包容、更加關注發展中國家經濟狀況的口號來爭取主辦權。

COP由「西歐和其他國家」、「東歐」、「拉丁美洲和加勒比國家」、「亞洲-太平洋」、「非洲」5大區域輪流主辦，而COP31輪到土耳其與澳洲所屬的「西歐和其他國家」主辦，但主辦權需取得「西歐和其他國家」28個成員國一致同意。

