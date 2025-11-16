為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美駐日大使再嗆中國 強調美日同盟堅定維護台海和平穩定

    2025/11/16 20:42 編譯孫宇青／綜合報導
    葛拉斯在最新發文中強調，美日同盟將堅定捍衛台海和平穩定，並附上美國總統川普和日本首相高市早苗上月在橫須賀海軍基地登上美國航空母艦「喬治華盛頓號」的照片。（法新社）

    葛拉斯在最新發文中強調，美日同盟將堅定捍衛台海和平穩定，並附上美國總統川普和日本首相高市早苗上月在橫須賀海軍基地登上美國航空母艦「喬治華盛頓號」的照片。（法新社）

    日本首相高市早苗就「台灣有事」發表的言論，引起中國強烈不滿，連日對日方口出惡言、行多挑釁。美國駐日大使葛拉斯（George Glass）16日再度發言，強調美日同盟將堅定致力維護台海和平與穩定，反對任何片面透過武力或脅迫改變地區現狀的企圖。

    葛拉斯在社群平台Ｘ的最新發文寫道：「我們的信念始終一致，永遠堅守使命。與七大工業國（G7）集團夥伴關係一樣，美日同盟堅定不移地致力於維護台海的和平與穩定，做為自由開放的印太地區的一部分。我們強烈反對任何企圖透過武力或脅迫方式，片面改變區域現狀的行徑。」

    葛拉斯在此篇發文中還附上美國總統川普和高市首相上月在橫須賀海軍基地登上美國航空母艦「喬治華盛頓號」的照片。

    日相高市先前在眾議院發言暗示，若中國對台動武，可能對日本構成「存亡危機事態」，從而觸發日本自衛隊行使集體防衛機制。這番話挑動北京敏感神經，駐大阪總領事薛劍更口出惡言，公開威脅對高市「斬首」，引發日本輿論沸騰。

    葛拉斯已連日發文諷刺中國，15日也在社群平台Ｘ上傳一張耶誕卡圖片，以日文與英文寫道，「謹向中國駐日大使吳江浩、駐大阪總領事薛劍致以誠摯感謝，感謝兩位為進一步加深堅不可摧的美日同盟所付出的努力，辛苦了」。日本網友對該貼文反應熱烈，稱欣賞葛拉斯的幽默與從容，認為這是相當高明的諷刺。

    在此次「台灣有事」風波中，葛拉斯還曾抨擊薛劍「暴露本性」，直言「中國口口聲聲說要當好鄰居，結果言行不符」，接著又反駁中共喉舌「環球時報」前總編輯胡錫進譴責高市是「惡毒的巫婆」，批評對方「搞不清楚狀況、無法分辨外交與挑釁」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播