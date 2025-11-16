名產太便宜或攜帶不便？日本旅遊趨勢分析：老外愛去廣島卻花得少

1頭野鹿出現在日本廣島縣宮島知名景點嚴島神社的大鳥居前。（歐新社）

日本廣島縣有知名的原爆圓頂館與嚴島神社，岡山縣則有岡山後樂園與充滿日式老街風情的倉敷美觀地區，2縣比鄰、相距僅40分鐘新幹線車程，但外國觀光客的旅遊趨勢卻大為不同─以人數而論，去廣島的老外幾乎是去岡山的4倍；但在人均消費上，老外在廣島花的錢反不及岡山。

透過人流數據與問卷，日本政策投資銀行在廣島市的分行調查去年訪日外國觀光客的旅遊趨勢，結果發現，以人數而論，造訪廣島縣的老外達138萬人，幾乎是只有38萬老外來訪的岡山縣的4倍；但在人均消費上，老外在廣島縣花費3.6萬日圓（約7100台幣），只佔花費5.3萬日圓（約1.05萬台幣）的岡山縣7成。

再與老外在大阪府（約9.1萬日圓）與香川縣（約6.7萬日圓）的消費額比較，廣島縣在接待外國觀光客上明顯只賺到人流，但卻沒賺飽荷包。

進一步分析顯示，老外愛去廣島但卻花得少，可能與外國觀光客結構不同以及廣島當地名產價格低廉有關。

造訪廣島縣的老外半數來自歐洲、美國與澳洲，比亞洲客多1倍多；在此同時，造訪大阪府、香川縣與岡山縣的亞洲人，則遠多於歐美澳遊客。亞洲客在前述1府3縣的平均消費額，都比歐美澳遊客多4到8成，因此廣島縣雖有大量歐美澳遊客來訪，但人均消費卻很低。

再者，研究發現，外國觀光客在廣島縣的平均過夜數僅1.9晚，在上述1府3縣中敬陪末座，原因之一可能是廣島縣被老外視為順道一遊而非專程來訪。此外，廣島知名美食「廣島燒」太便宜，以及當地盛產的牡蠣不方便當伴手禮帶回國，可能也是老外在廣島縣平均消費不高的原因。

日本廣島縣廣島市的「原爆圓頂館」是二戰末期遭美國投擲原子彈轟炸的重要歷史遺跡，也是知名旅遊景點。（歐新社）

