鹿兒島火山再爆發！濃煙直衝4400公尺 42飛機航班受阻

日本鹿兒島縣櫻島火山今（16日）再度發生劇烈連續噴發，火山噴煙最高直衝海拔4400公尺，大量火山灰影響航空交通，導致鹿兒島機場國內外共42架航班停飛，另有3架班航班起飛後被迫折返。火山從凌晨至下午多次噴發。目前尚未傳出建築受損或人員傷亡，櫻島火山仍維持3級噴發警戒，日本氣象台呼籲民眾提高警覺，避免靠近火山周邊。

根據綜合日媒報導，日本氣象廳與鹿兒島縣政府指出，櫻島南岳火山口自凌晨2點28分起至3點50分間頻繁噴發，持續出現中型以上的噴煙，形成連續爆發。截至下午1點，火山已累計5次噴發，其中4次屬於爆發性噴火。火山噴煙最高直衝海拔4400公尺，為2024年10月18日以來首次突破4000公尺大關。

氣象當局指出，此次噴發伴隨大量噴石，部分落石最遠飛至距火口約1000至1400公尺的第5觀測站。雖然櫻島火山今年累計噴發已達151次，但目前尚未觀測到如5月大量噴發時曾出現的「山體膨脹」地殼變動。鹿兒島縣政府也表示，截至目前尚未接獲建築物受損或人員傷亡的通報。

鹿兒島機場指出，截至16日中午，因受到櫻島火山噴發造成火山灰影響，導致42架國內外航班取消，另有3班航班起飛後被迫折返，呼籲旅客密切留意航班異動資訊。

目前櫻島火山仍維持3級噴發警戒（禁止民眾進入山區），氣象台提醒，南岳山頂火口與昭和火口周邊2公里範圍，仍可能會出現落石與火砕流，民眾應提高警覺，避免進入危險區域。相關單位也持續監控火山活動，以確保居民與旅客安全。

