日中情勢緊張 中國二次叫停共同民調發布

日本非營利組織（NPO）法人機構「言論NPO」與中國國際傳播集團共同進行的「日中共同輿論調查」，因中國方面再度要求推遲發布。（圖擷自言論NPO官網）

日本與中國每年共同進行「日中共同輿論調查」，今天再次因中方要求而延期發布，可能因為中國政府強烈抗議日本首相高市早苗在國會上針對「台灣有事」的相關答詢。

「日中共同輿論調查」由日本非營利組織（NPO）法人機構「言論NPO」與中國國際傳播集團共同進行，每年公布一次，原訂4日在北京召開記者會，發布2025年度調查結果。



然而，中國方面1日深夜突然單方面通知，調查結果必須延後發布，理由是「相關負責人因為公務安排無法出席」，希望延期公布。真正原因疑似中國對高市早苗1日在韓國亞太經濟合作會議（APEC）峰會，會晤台灣領袖代表林信義感到不滿。

「言論NPO」曾考慮單方面發布調查結果，但由於調查著作權屬雙方共同持有，只能延期。雙方當時協調延至11月17日舉行線上記者會，同步公布調查結果，但中方今天二度通知要推遲。

產經新聞報導，「言論NPO」透露，今天接獲中方通知，表示「鑑於當前日中關係情勢，希望延期發布」，雖然日方提出抗議，但未獲接受，目前尚未確定新的發布日期。

此外，原訂於22日至24日在北京舉辦「第21屆東京、北京論壇」目前仍將如期舉行。該論壇將根據調查結果，展開日中專家的討論。

