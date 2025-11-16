美轟炸後高濃縮鈾下落成謎 伊朗：已停止鈾濃縮活動

伊朗外長阿拉奇表示，德黑蘭當局已停止在境內任何地點進行鈾濃縮活動。（美聯社）

《美聯社》16日報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）當天表示，德黑蘭當局已停止在境內任何地點進行鈾濃縮活動。

阿拉奇是在回應一位正在伊朗訪問的《美聯社》記者提問時，做出上述回應，這也是以色列和美國6月轟炸伊朗鈾濃縮設施後，德黑蘭方面迄今對自身核計畫作出最直接的回應。

阿拉奇說：「伊朗沒有未通報的核濃縮活動，我們所有的設施都處於國際原子能機構的保障監督之下。」 他還表示：「目前沒有鈾濃縮活動，因為我們的濃縮設施遭到襲擊。」

當被問及伊朗需要什麼條件才能繼續與美國和其他國家進行談判時，阿拉奇表示，伊朗在自身核子計畫問題上的立場仍然「明確」，「伊朗擁有鈾濃縮權，和平利用包括鈾濃縮在內的核子技術的權利，這是不容置疑的」。他繼續說道：「我們擁有這項權利，並且我們將繼續行使這項權利。我們希望國際社會，包括美國，承認我們的權利，並理解這是伊朗不可剝奪的權利，我們絕不會放棄這項權利。」

伊朗政府向《美聯社》記者簽發為期3天的簽證，允許他與其他來自英國的主要媒體和其他媒體記者一起參加峰會。

此次峰會由伊朗外交部下屬的伊朗政治與國際問題研究所主辦，會議主題為「國際法遭受衝擊：侵略與自衛」，會議論文包括伊朗政治分析人士就6月爆發的12天戰爭發表的德黑蘭觀點，其中許多論文都引用德國總理梅爾茨的言論。

