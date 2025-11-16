為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    對俄外交世代分歧 總統史塔布：芬蘭已非昔日調解者

    2025/11/16 18:43 中央社
    芬蘭總統史塔布表示，芬蘭已併入西方安全體系，在政策上與北約步調一致，不再扮演過去特殊中立調解者角色。（路透）

    芬蘭總統史塔布表示，芬蘭已併入西方安全體系，在政策上與北約步調一致，不再扮演過去特殊中立調解者角色。（路透）

    芬蘭前總統尼尼斯托近日呼籲歐洲應恢復與俄羅斯直接對話，引發政治震盪。現任總統史塔布回應，國際局勢已然丕變，芬蘭如今已正式併入西方安全體系，在政策上必須與北約維持一致步調，不再扮演過去特殊中立調解者角色。

    尼尼斯托（Sauli Niinisto）在2012至2024年擔任總統，被視為冷戰後歐洲領導人務實對話外交的象徵人物。他任內多次與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）直接通話與會晤，更曾是舉行美俄高峰會的中立平台，使芬蘭被視為能在大國之間充當溝通橋梁者。

    儘管2022年之後立場轉硬，但他長期主張鄰國間應保留最低限度的對話空間，以避免戰略誤判。他近日接受芬蘭廣播公司（Yle）專訪時罕見強烈批評，質疑歐洲對俄戰略不合邏輯。

    他表示，歐洲領袖宣稱拒絕與普丁對話，但美國總統川普卻能直接通話，他憂心歐洲正被排除在關鍵討論之外，恐將被邊緣化，僅能被動接受談判結果，因此敦促歐盟應與莫斯科展開對話。

    這番言論隨即引來史塔布（Alexander Stubb）明確回應，凸顯芬蘭外交路線出現明顯的世代差異。他剛從巴西氣候峰會返國，下週將赴布魯塞爾與北約及歐盟領袖會談。他因上任後與川普保持暢通溝通管道，被外界稱為「川普耳語者」。

    史塔布在接受芬蘭HBL訪問時說明，芬蘭在國際政治裡主要擔任幕後協調者，協助各方理解彼此立場。並坦言，面對行事難以預測的川普，「你永遠無法確定明天會發生什麼，這就是我們正在應對的現實」。

    當談到所謂現代外交的直接性與靈活度。他笑稱，川普相當容易聯繫，他睡得很少，幾乎任何時間都能通電話。現任總統與烏克蘭總統澤倫斯基保持緊密聯繫。基於俄羅斯威脅，雙方必須依靠非常規的安全通訊方式，但彼此的合作反而更加密切。

    至於尼尼斯托主張恢復與普丁直接溝通，史塔布強調，時局已然不同，芬蘭已屬集體安全體系的一部分。他不願預測與俄羅斯關係的未來走向，僅輕鬆回應：「沒有比瑞典更好的鄰居了。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播