秋後算帳？ 美聯邦政府重新開門 批川普公務員遭停職

曾批評川普政府醫療政策的美國國家衛生研究院員工諾頓，13日在聯邦政府重新開放後遭停職無班可上。本圖為今年6月諾頓受訪時所攝。（美聯社）

美國聯邦政府停擺已隨著川普總統12日晚間簽署短期撥款法案後落幕，大批被迫休無薪假的聯邦政府雇員隔天得以重返工作崗位；但任職於美國衛生部下的「國家衛生研究院」（NIH）的諾頓（Jenna Norton）13日仍無班可上，因為她被告知已遭「非懲戒性」停職。

推測諾頓被停職的原因，除了川普曾放話說要趁聯邦政府停擺之際大裁員，可能也與諾頓數月前公開批評川普政府的醫療政策有關。

請繼續往下閱讀...

諾頓是今年6月有近500名NIH員工與雇員連署、發給NIH院長巴塔查雅（Jay Bhattacharya）的公開信《比塞大宣言》（The Bethesda Declaration）的主要策劃人之一；該宣言痛批NIH在川普主政下墮落，要求恢復基於政治而被延宕或終止的救命性科研經費。

諾頓被停職後在TikTok上發影片控訴，她被停職「意在恐嚇我與讓我閉嘴」；她沒有被告知停職原因，「但我強烈懷疑是因為我一直以個人身份大談我在NIH內目睹的種種危害」。諾頓是NIH之下的「糖尿病、消化與腎臟疾病國家研究所」（NIDDK）的計畫主任。

諾頓還說，她懷疑她在NIH內的許多友人未來數月也會受害，她會繼續在TikTok分享相關訊息。

諾頓13日晚間受訪時表示，她沒有被告知停職的具體原因，只知道該令來自NIH的上級單位美國衛生與公眾服務部。諾頓說，她被告知她的停職並非懲戒性質，「據我所知，我沒做錯任何事。」

紐約時報引述1名匿名NIH官員的話說，諾頓被停職是因為她在該認真工作時卻忙著罵政府。該匿名官員還形容諾頓是激進的左派分子。

今年4月拍攝的美國總統川普的3D列印模型與美國國家衛生研究院（NIH）的標誌。（路透檔案照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法