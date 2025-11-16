解放軍轟炸機巡航南海 強硬「正告」菲律賓停止挑釁

中國解放軍南部戰區於14日組織轟炸機編隊巡航南海。圖為解放軍轟-6K轟炸機編隊。（圖取自微博）

南海緊張局勢再度升溫！中國人民解放軍南部戰區16日高調宣布，已於14日組織轟炸機編隊在南海進行「例行巡航」，並罕見地直接點名菲律賓，措辭強硬地「正告菲方立即停止挑起事端」。此舉被視為北京針對近期由美國、澳洲等國與菲律賓在南海舉行的「聯合巡航」的直接軍事回應。

根據解放軍「南部戰區」微信公眾號16日發布的消息，南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校表示，此次轟炸機編隊巡航南海，是針對「菲律賓頻繁拉攏域外勢力組織所謂『聯合巡航』，破壞地區和平穩定」的行為。

田軍里在聲明中正告：「菲方立即停止挑起事端、升級緊張局勢。」他並強調，戰區部隊將持續保持高度戒備，「堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定，任何侵權滋事企圖都不會得逞。」

中方此次行動的背景，是10月底至11月初，由菲律賓、美國、澳洲、紐西蘭四國海軍在南海舉行的「多邊海上合作行動」（MMCA）聯合演習。根據美國第七艦隊當時的聲明，該演習旨在展現「四國在支持自由開放的印太地區方面的集體承諾」。這也是菲律賓今年以來與理念相近國家舉行的第七次同類演習。

當時，田軍里已對此表示，菲律賓「拉攏域外國家攪局南海」，是「地區穩定破壞者」。

官媒點名菲引進美印攻擊性武器

除了軍事行動與外交警告，中國官媒也開始點名菲律賓的軍備擴張。中央電視台旗下的「南海之聲」15日刊出文章，指稱菲律賓近期在引進和部署多型「進攻性武器」方面邁出較大步伐，帶有「明顯指向性和挑釁性」。

文章特別點名菲律賓從印度引進的「布拉莫斯」（BrahMos）超音速反艦飛彈系統，以及從美國引進的「堤豐」（Typhon）中程飛彈系統和「海馬士」（HIMARS）高機動性多管火箭系統。

