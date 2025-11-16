「大氣長河」侵襲南加州 移民船海上翻覆釀4死4傷

一道「大氣長河」的異常強烈風暴系統侵襲加州南部，洛杉磯郡沿海地區發布洪水警報。（法新社）

一場被稱為「大氣長河」的異常強烈風暴系統今天侵襲加州南部，近期曾遭野火重創的洛杉磯郡沿海地區紛紛發布洪水警報。一艘移民船在在暴風雨中於加州南部外海翻覆，造成4死4傷。

美聯社報導，「大氣長河」（atmospheric river）是在海洋上空形成的狹長帶狀巨大水氣帶，常會帶來強降雨和暴風。

美國國家氣象局（National Weather Service）洛杉磯（Los Angeles）與奧克斯納德（Oxnard）辦公室表示，沿海地區降下時雨量高達2.5公分的豪雨，這些地區特別容易發生暴洪。

前一天，風暴逼近洛杉磯前，聖巴巴拉郡（Santa Barbara County）沿海已降下超過10公分的雨量。國家氣象局呼籲民眾在強風與大雨的時刻留在室內。

這條在太平洋上空形成的狹長帶狀熱帶水氣帶12日開始在舊金山灣區（San Francisco Bay Area）降下豪雨，並於14日和15日為加州南部帶來廣泛降雨。內華達山脈（Sierra Nevada）部分地區預測將降下超過30公分的降雪。

海岸防衛隊（Coast Guard）今天表示，在加州南部外海，一艘疑似載運移民、欲從墨西哥前往美國的木船在暴風雨中翻覆，造成至少4人死亡、4人送醫。

加州公路警察（California Highway Patrol）表示，一名71歲男子昨天在加州北部因車輛被洪水冲離橋面而喪生。在中央海岸（Central Coast）一座州立公園，海浪高達4.6公尺，一名5歲孩童被捲入海中，已展開搜救行動。

洪水警報範圍從文杜拉郡（Ventura County）海岸一路延伸至馬利布（Malibu）並進入洛杉磯。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）今天上午於社群平台X表示：「因可能發生土石流，所有近期野火燒灼區及周邊仍維持撤離警告，部分脆弱地點則持續實施強制撤離令。」

