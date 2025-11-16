墨西哥首都反犯罪抗議爆衝突 120人受傷

數千名不滿毒品暴力與總統安全政策的抗議人士，15日走上墨西哥首都墨西哥市示威。（路透）

當地官員指出，15日在墨西哥首都墨西哥市（Mexico City）的抗議毒品暴力與不滿墨國總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府的安全政策的街頭示威，爆發衝突，導致120人受傷，以及20人被捕。

數以千計民眾聚集在市中心的憲法廣場（Plaza del Zocalo）示威；儘管號召者是與全球「Z世代」浪潮有關的墨國年輕人，以及在日前1名以打擊犯罪聞名的墨國市長遇刺身亡後興起的墨西哥「草帽運動」（Sombrero Movement）的支持者，但據人在現場的法新社記者的觀察，抗議參與者遍及各年齡層。

抗議群眾聚集在薛恩鮑姆的住所與辦公地點「國家宮」（National Palace）前，包括蒙面人在內的若干抗議人士還推倒保護「國家宮」的金屬路障以及朝鎮暴警察投石塊，鎮暴警察以催淚瓦斯還擊。

墨西哥市安全首長巴斯克斯（Pablo Vazquez）說，這場抗議場持續數小時，原本一直相當平和，直到一群蒙面人開始施暴；有20名抗議群眾與100名員警受傷，其中40名員警因割傷與擦傷送醫。

巴斯克斯還說，有20人因涉嫌偷竊與攻擊被捕，此外，警方還對墨西哥市主要媒體《每日新聞報》（La Jornada）的1名記者遇襲展開調查。該報稱警方是記者遇襲的幕後黑手。

