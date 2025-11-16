為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    對中國示好？ 南韓官方將東北亞三國表述順序統一為「韓中日」

    2025/11/16 16:08 編譯孫宇青／綜合報導
    李在明（右）本月1日在慶州與習近平（左）會談時表示，將全面修復韓中關係。（美聯社）

    李在明（右）本月1日在慶州與習近平（左）會談時表示，將全面修復韓中關係。（美聯社）

    《韓聯社》16日報導，南韓總統室相關人士16日受訪時表示，總統室決定將東北亞三國的官方表述順序統一為「韓中日」，這是因為該表述的使用最為普及，以此消除不必要的爭議。

    據報導，在前總統尹錫悅時期，東北亞三國的官方表述未作統一，「韓日中」與「韓中日」並行使用，由此引發關於「與某國關係更近」的不必要爭議。政府相關人士表示，在前屆政府之前，「韓中日」表述最為普遍，但尹錫悅政府自出席2023年9月舉行的東南亞國家協會峰會之後，開始改稱為「韓日中」。

    時任總統室高官曾表示，尹錫悅政府成立以後，南韓與美日兩國基於價值和自由保持更為緊密的合作。從這一點來看，政府傾向使用「美朝」和「韓日中」的表述。

    在首爾當局謀求對中關係改善的背景下，此舉可謂是間接對中示好的舉措之一。

    有觀點認為，前屆政府基於偏向日本的外交，排斥中國，喪失實際利益，而本屆政府則基於實事求是的務實外交，謀求改善與中國的關係。

    另一名總統室官員解釋道，外交的核心之一為平衡，前政府主張理念外交，過度側重日本，將其撥回原先的正軌才是正確的方向。

    總統李在明也曾於本月1日在慶州與中國國家主席習近平舉行會談時表示，將全面修復韓中關係，兩國作為戰略合作夥伴，一同邁入務實與互惠共贏之路。

