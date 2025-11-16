為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    南韓推動建造核潛艦 美海軍作戰部長：自然是用於制約中國

    2025/11/16 15:44 編譯孫宇青／綜合報導
    美國海軍作戰部長考德爾認為，南韓未來建造的核潛艦，自然會被用於牽制中國。（法新社）

    美國海軍作戰部長考德爾認為，南韓未來建造的核潛艦，自然會被用於牽制中國。（法新社）

    美國海軍作戰部長考德爾（Daryl Caudle）14日接受媒體採訪時，就南韓將正式推動建造核動力潛艦一事表示，該核潛艦將為牽制中國發揮作用，是自然而然的預測。

    《韓聯社》16日報導，考德爾說，美國期待與同盟合作，共同實現針對核心競爭對手中國的相關目標，「我認為南韓與美國在對中關切上具有相當多的共識，戰略考量也是必須納入的重要因素」。

    美韓領袖上月29日在慶州舉行會談，南韓總統李在明在會上要求美國總統川普同意韓方獲得核動力潛艦燃料。李在明在峰會上直言，柴油動力潛艦潛航能力較差，在追蹤北韓和中國潛艦方面能力有限。總統室此後雖就此做出解釋，但中方仍透過外交管道向韓方表達關切。

    考德爾指出，南韓根據國家利益運作自主戰力艦艇，不屬於美方干預範圍，在此背景下，美國也完全可能與南韓潛艦協同行動。南韓推動建造核潛艦，這對美韓兩國來說都具有重大歷史意義，身為南韓的夥伴，美國樂於與南韓共同開啟相關進程。

    對於近期中國在黃海設置的障礙物，考德爾表示，若繼續置之不理，日後異常行為也可能有成為常態的風險，若出現越過一定底線的情況，美方將與韓方堅決應對。

    對於北韓海軍力量增強的情況，考德爾認為，雖尚不足以對美國構成威脅，但已具有可威脅南韓的能力，儘管規模較小，但北韓正試圖透過擁有可搭載核彈頭的潛射彈道飛彈（SLBM）力量，來建立戰略嚇阻能力。

    另外，對於在南韓境內建造美國戰鬥艦艇的問題，考德爾說，因存在規制，這是一項複雜的問題，必須持續探討。

