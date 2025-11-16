愈早學習愈好！ 日本幼兒性教育普及化趨勢加速

日本向幼兒普及性知識的舉措日益普遍。（路透）

日本《共同社》16日報導，在日本，向幼兒普及性知識的舉措日益普遍。教育工作者和地方政府紛紛採用動畫、書籍和講座的形式，幫助孩子從小了解自己的身體，學會保護自己。

據報導，隨著人們日益關注兒童在網路上接觸到的色情內容，以及性暴力案件數量的上升，日本官員和教育工作者表示，早期學習身體意​​識可以幫助孩子在感到不適時勇敢表達出來。

今年5月，在位於大分縣國東市的托兒所兼幼稚園「武藏兒童園」，便邀請助產士藤定康子（Yasuko Fujisada，音譯）為約40名4至6歲的兒童舉辦一場講座，當天的主題是「私密部位」。市政府官員向家長解釋說：「學習性知識並不骯髒。當成年人以積極的方式進行教育時，就能營造一個安全的環境，讓孩子們可以暢所欲言。」

國東市倡導全面的性教育，最初是針對初中和高中學生，但在當地幼稚園通報諸如「有些孩子偷看廁所」等事件後，促使官員將課程提前到更小的年齡層。

藤定康子表示：「我們如何與他人互動，建立在童年時期奠定的基礎之上。」她表示，她的目標是幫助孩子學會尊重自己和他人的身體，希望這也能防止他們成為性暴力的受害者或施暴者。

在課程中，藤定康子使用一本名為《你的私密部位在哪裡？ 》（Daiji Daiji Do-koda?）的繪本作為教學工具。這本書由冴美咲子（Sakiko Enmi，音譯）撰寫，川原水丸（Mizumaru Kawahara，音譯）繪製插圖，清楚解釋私密部位的概念。

其中一頁畫著相機和智慧型手機，旁邊寫著：「你身體上那些特殊而重要的部位，不要拍照或錄影。」

在埼玉縣，助產士櫻井裕子（Yuko Sakurai ，音譯）每年都會在縣內外舉辦超過150場性教育講座，為從小學到大學的學生及家長提供性教育課程，但她表示，最近來自托兒所和幼稚園的需求有所增加。

她認為這股趨勢的部分原因是，網路上性內容的日益普及，兒童很容易接觸到這些內容。

與此同時，學齡前兒童遭受性虐待仍是一個令人擔憂的嚴重問題。根據日本警察廳統計，去年學齡前兒童強暴案的報案數量達33起，為15年來最高。

櫻井裕子強調，缺乏相關知識的兒童更容易成為受害者，並補充說早期教育可以減少性話題的禁忌，鼓勵兒童坦誠地表達他們的疑問和擔憂，「愈早學習愈好」。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

