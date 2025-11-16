為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    IPAC主席自製《魔法壞女巫2》迷因 神比喻台海現狀

    2025/11/16 15:45 即時新聞／綜合報導
    IPAC共同創辦人暨執行董事裴倫德（Luke de Pulford）製作迷因圖，重新詮釋為IPAC維護台海現狀。（取自Threads）

    IPAC共同創辦人暨執行董事裴倫德（Luke de Pulford）製作迷因圖，重新詮釋為IPAC維護台海現狀。（取自Threads）

    電影《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: For Good）新加坡首映會上爆發騷動，引發全球討論。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人暨執行董事裴倫德（Luke de Pulford）更製作並發布一張迷因，將現場「壞女巫」辛西婭·艾利沃（Cynthia Erivo）挺身保護亞莉安娜（Ariana Grande）的瞬間，重新詮釋為IPAC維護台海現狀，立刻引發網友討論。

    《魔法壞女巫：第二部》13日在新加坡聖淘沙環球影城舉行首映會，主角亞莉安娜、辛西婭·艾利沃及楊紫瓊等人現身紅毯上，一名網紅Pyjamamann突然衝破封鎖線，直接撲抱亞莉安娜，辛西婭艾利沃見狀立刻上前將他推開，成功阻止騷擾。事後，Pyjamamann甚至在社群平台炫耀此行為，留言感謝亞莉安娜並附愛心貼圖。

    對此，裴倫德14日在「Threads」分享自製迷因圖，將辛西婭艾利沃比喻為IPAC，亞莉安娜則象徵台海現狀，凸顯IPAC如同辛西婭艾利沃般提供保護與安全感。

    迷因曝光後引發廣泛熱議，網友紛紛留言表示，「這圖竟然是IPAC主席做的迷因，我以為是哪個台灣網民？」、「IPAC給台灣的安全感就像Cynthia的二頭肌一樣可靠」、「太會做迷因圖了吧，謝謝聲援台灣」、「看看那眼神、動作，霸氣，心動了，謝謝珍惜自由民主的國際友人」、「也太跟上時事」、「Luke好幽默喔！」

    在 Threads 查看

    「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）執行董事裴倫德（Luke de Pulford）。（資料照）

    「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）執行董事裴倫德（Luke de Pulford）。（資料照）

