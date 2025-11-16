北海道400公斤超巨熊現身 輕鬆掀翻300公斤陷阱影片曝！

北海道北部沿岸苫前町，1頭體型巨大的棕熊現輕鬆掀翻用木樁固定在地的重約300公斤箱式陷阱，相當驚人。（圖擷自「北海道ニュースUHB」YT）

北海道北部沿岸的苫前町，是日本知名的「熊之町」，境內經常有棕熊出沒，現1頭體型巨大的棕熊現身在陷阱監視器畫面內，只見牠輕鬆掀翻用木樁固定在地的重約300公斤箱式陷阱，相當驚人。

綜合媒體報導，北海道北部的苫前町已進入雪季，但仍不斷有有人目擊到熊的蹤跡，當地獵人協會不敢大意，在熊出沒地點附近擺放箱式陷阱，結果監視器畫面拍下相當驚人的一幕，大雪紛飛的夜裡，1頭約400公斤的棕熊在黑暗中現身，牠走在已被積雪覆蓋的草地上，接近裡頭擺放鹿肉的箱式陷阱。

這頭巨熊相當聰明沒有直接進去箱式陷阱，而是在陷阱旁打量，隨後起身用前腳推動陷阱，儘管這個箱式陷阱重達300公斤，還有用木樁固定，仍被這頭巨熊輕鬆推倒，之後才放棄並離開。

日前當地也曾發現一頭大型棕熊，據信是日前發現僅是不去陷阱的同一頭。目前，當地狩獵協會和其他相關部門正在加強警覺。

