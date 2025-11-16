中國施壓逼退3國！ IPAC共同創辦人披露：多國被迫退出挺台行列

第54屆歐洲台灣協會聯合會年會15日在巴黎的法國國立東方語言與文化學院（Inalco）舉行，裴倫德（Luke de Pulford）受邀參加座談。（中央社）

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同創辦人裴倫德（Luke de Pulford）15日在巴黎揭露，由於中國的強烈施壓，這個由全球民主國家國會議員組成的友台聯盟「已經失去了3個國家」，北京正透過直接的外交脅迫手段，系統性地圍堵國際挺台力量。

根據中央社報導，裴倫德在第54屆歐洲台灣協會聯合會年會上，點名因中國干預而退出IPAC的國家，包括馬拉威與甘比亞。他透露，北京曾直接威脅馬拉威政府，若不讓該國議員退出IPAC，就取消馬拉威總統的訪中行程。甘比亞也遭遇了類似情況。這些案例顯示，中國正透過官方往來作為籌碼，阻止小國參與國際挺台行動。

請繼續往下閱讀...

裴倫德進一步以索羅門群島為例指出，北京曾直接聯繫索國政府，要求其兩名擔任IPAC共同主席的國會議員退出，並同時索要一份支持「一中原則」的官方聲明。裴倫德說：「而他們兩樣都得到了。」最終導致一名主席退出，目前在索國僅剩議員小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr）持續為台灣發聲。

除了針對特定國家，北京的打壓更是全面性的。裴倫德透露，在去年IPAC台北年會召開前，北京就已拿到與會名單，並向其中11個國家的代表施壓，要求他們不要出席。近期，北京也持續向肯亞及其他非洲國家施壓。裴倫德坦言：「我們這些試著在台灣之外為台灣挺身而出的人，承受著來自北京非常大的壓力，需要你們的支持。」

副總統蕭美琴上週受邀在歐洲議會IPAC年會發表演說，被視為重要外交突破。不過，隨後網路上出現流言，宣稱「法國BBC報導台灣以80億歐元換取演講」。

裴倫德在座談問答時明確否認，強調「IPAC沒有來自台灣政府的巨額捐款」，這是惡意假訊息。他說，IPAC除了促成蕭副總統赴歐演說外，近期也介入阻擋美國商人松頓（John Thornton）旗下紅鳥資本（Redbird Capital Partners）收購英國《每日電訊報》，可見IPAC「有實質影響力，也並不受任何政府控制」。

國際挺台面臨更大壓力 裴倫德：我們需要台灣支持

裴倫德最後表示，國際社會中為台灣發聲的議員與組織正承受越來越高的政治壓力，而中國的阻撓方式也更加直接、具體。他強調：「我們這些試著在台灣之外為台灣講話的人，承受來自北京非常大的壓力，需要你們的支持。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法