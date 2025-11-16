法國會立法保衛台海 友台議員揭幕後秘辛

54屆歐洲台灣協會聯合會年會15日在巴黎舉行，駐歐盟代表謝志偉（中）、法國參議員卡迪克（OlivierCadic，右）及前參議員卡托蘭（Andre Gattolin，左）同場座談。（中央社）

在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年曾稱歐洲應避免捲入台海衝突、引發巨大爭議後，法國國會卻上演驚人逆轉，將「保衛台海自由航行權」寫入國家法律。法國參議員卡迪克（Olivier Cadic）15日在巴黎一場活動上首度揭露，此案的成功，源於時任國防部長在法案辯論前的關鍵密電支持。

根據中央社報導，卡迪克15日出席第54屆歐洲台灣協會聯合會年會時，回憶起2023年法國「7年建軍法」的立法過程。他向中央社透露，在參議院針對法案進行辯論的前兩天，他接到了時任國防部長勒克努（Sébastien Lecornu，現任總理）親自打來的電話，表達對將「保衛台海自由航行權」納入條文的支持。

卡迪克表示，此舉讓參議院順利通過該條文，國民議會也未加阻攔，使法國成為全球首個立法保衛台海航行自由的國家。時任駐法代表吳志中當時更致電對他說：「發生了不可思議的事情。」

國會自主挺台 反制總統疑慮

前參議員卡托蘭（André Gattolin）補充說，這項成果應歸功於國會的自主力量。他回顧，在馬克宏2023年4月訪中後，發表「歐洲應避免捲入台海衝突」的言論時，他曾為此公開提出批評。正是國會內部這股強大的友台聲浪，最終促成了這次歷史性的立法。

國際串聯反制中國扭曲UN 2758決議

除了法國的突破，與會的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同創辦人裴倫德（Luke de Pulford）也在會中指出，針對中國長期扭曲聯合國大會2758號決議，各國國會正展開反制串聯。

裴倫德表示，IPAC已擬定決議範本，如今已有9國立法機構通過決議，重申「2758號決議未提及台灣、未裁決主權問題」。我國駐歐盟代表謝志偉也在會中重申，該決議僅解決中國代表權問題，與台灣主權無關。

卡迪克參議員最後更向中央社巧妙地回憶，當他首次宣布訪台時，曾遭中國威脅「去了就要承擔後果」，並被禁止訪問中國與港澳。他當時便在參議院公開表示：「他們沒提到台灣，這證明中國外交部官方承認台灣不屬於中國。」此番言論在現場引發如雷掌聲。

