為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日相挺台「台灣有事」 中國海警船闖釣魚台報復！滯留1小時

    2025/11/16 14:28 編譯陳成良／綜合報導
    日中緊張關係升溫之際，中國海警局今（16）日宣布，該艦艇編隊當天在釣魚台海域依法開展「維權巡航活動」，似乎是進一步向日本施壓。（美聯社資料照）

    日中緊張關係升溫之際，中國海警局今（16）日宣布，該艦艇編隊當天在釣魚台海域依法開展「維權巡航活動」，似乎是進一步向日本施壓。（美聯社資料照）

    日本首相高市早苗日前就「台灣有事」的表態，引發中國採取準軍事行動報復，東海緊張局勢隨之升溫。根據中、日多家媒體報導，中國海警局船隊16日駛入釣魚台（日稱尖閣諸島）爭議海域，滯留約1小時。此舉被普遍視為北京針對高市涉台發言的直接施壓。

    中國海警局16日上午透過社群平台微信公眾號宣布，旗下1307艦艇編隊當天駛入了釣魚台「領海」內，並稱此舉是「依法開展的維權巡航活動」。中方高調宣布的作法，凸顯了此次行動的政治意涵。

    對此，日本海上保安廳證實，4艘中國海警局船隻於當地時間16日上午10時許，相繼駛入釣魚台附近海域，在日本聲稱的「領海」內航行約一個多小時後，才陸續離開。日本海上保安廳出動巡邏船在現場進行了監控與應對。

    此次釣魚台的緊張情勢，導火線源於日本首相高市早苗7日在國會的發言。她當時表示，若「台灣有事」（台海發生衝突），其情勢有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。此番言論觸動北京敏感神經，引發一連串報復行動。

    在海警船駛入釣魚台之前，中國已發動多波外交攻勢。中國駐大阪總領事薛劍曾發文嗆聲要「斬首」高市，引發日本外務省強烈抗議。隨後，中國外交部更罕見地發布赴日旅遊警示，聲稱在日中國公民面臨「重大風險」。

    除了在釣魚台的準軍事行動，解放軍也宣布將自17日起，一連3天在黃海中部進行實彈射擊演練，軍事威嚇意味濃厚。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播