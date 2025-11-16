德國新法擴大政府權力 可禁用特定中國製造商零件

梅爾茨13日在柏林一個商業會議上表示，他將對中國科技巨頭華為採取更強硬立場，不會允許任何來自中國的零件用於6G網路。（路透）

美國政治新聞網站《政客》（Politico）歐洲版14日報導，隨著德國對中國立場日益強硬，聯邦議院（Bundestag，國會下議院）近日批准一項新法案，將賦予內政部新的工具，以網路安全風險為由，禁止在關鍵行業使用特定製造商的零件。

據報導，這項德國政府即將獲得的新權力，將禁止有風險的中國技術供應商參與德國關鍵基礎建設。這些措施類似歐洲國家在電信領域採取的措施，但德國新法案的適用範圍更廣，涵蓋能源、運輸和醫療保健等多個產業。

與此同時，德國總理梅爾茨13日在柏林舉行的一次商業會議上表示，他將對中國科技巨頭華為採取更強硬的立場，稱「不會允許任何來自中國的零件用於6G網路」。梅爾茨將於本週在德國和法國聯合舉辦的大型數位主權高峰會上討論這個問題。

傳統製造業強國、歐盟最大經濟體德國的供應鏈安全再次受到密切關注。德國與中國的關係錯綜複雜，而歐盟也正在考慮如何更好地應對以中國企業為主導的供應鏈中的網路風險。

各國政府的目光已不再侷限於電信業，而是積極推動在太陽能和智慧網路、汽車等領域採取行動。歐洲網路安全官員正在敲定一套資訊通訊技術供應鏈工具箱，以幫助各國政府降低風險。歐盟執委會也正在準備對其「網路安全法」進行全面修訂，以解決此問題，預計明年1月完成。

德國的這項立法旨在落實歐盟的「NIS2指令」，這是一項關鍵基礎設施網路安全法。德國聯邦參議院（聯邦上議院）仍須批准該法案，預計21日通過。

研究機構「榮鼎諮詢集團」（Rhodium Group）資深顧問巴金（Noah Barkin）表示，關鍵問題在於德國是否願意動用新權力。他表示，就電信領域而言，「這有助於為將華為逐出5G網路奠定基礎，但這並不能保證屆時會有政治意願做出此一決定」。

根據現行的德國「資訊科技安全法」，內政部已可以阻止電信業者使用特定零件。該法2021年的修訂被廣泛視為一項旨在將華為和中興等中國企業逐出電信網路的舉措，原因是擔心網路安全和安全風險。內政部在2024年進行干預，但從未正式依據該法禁止使用特定零件。

德國中左翼議員、社民黨數位政策發言人薛茲（Johannes Schatzl）表示，這是「合乎邏輯的一步，因為網路威脅和混合威脅並不會止步於產業邊界」。

該法案規定，內政部在考慮禁止或封鎖某些供應商時，必須與其他政府部門協商。過去，數位部和經濟部等一些部門，由於擔心北京方面的經濟報復，一直不太願意禁止使用中國零件。

