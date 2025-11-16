為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    昔頭號鐵粉也反了！川普怒嗆眾議員葛林「只會抱怨」 爆發激烈內訌

    2025/11/16 13:34 編譯陳成良／綜合報導
    美國共和黨眾議員葛林（前）曾是前川普總統最堅定的支持者，但兩人如今已徹底決裂。（法新社資料照）

    美國總統川普與其昔日最堅定的政治盟友、喬治亞州聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）的關係急劇惡化，爆發激烈內訌。根據《美聯社》報導，川普14日公開表示，將支持在初選中挑戰葛林，並為她取了新的羞辱性綽號。這場曾被視為牢不可破的聯盟破裂，恐預示著川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動，在2026年期中選舉前面臨更多分裂。

    川普14日五在他的社群平台上寫道：「我只看到『古怪的』瑪喬麗（葛林）在抱怨、抱怨、再抱怨！」15日，川普更進一步，玩起了文字遊戲。由於格林的姓氏「Greene」與英文的「綠色」（green）發音相同，川普便將其替換為「棕色」（Brown），並嘲諷說「綠草（green）開始腐爛（ROT）時就會變成棕色（brown）！」，以此暗諷她已經「變質、腐敗」。

    面對川普的攻擊，葛林並未退縮，甚至暗示自己比川普更能代表「美國優先」議程。她15日發文稱：「我相信美國人民勝過相信任何領袖或政黨。」她同時表示，由於「世界上最有權力的人」正在煽動對她的威脅，她對自身安全感到擔憂。

    從「未來之星」到公開為敵

    葛林與川普的決裂，是其第二個總統任期內最引人注目的黨內分裂。自2020年在喬治亞州西北部開啟政治生涯以來，葛林一直與川普緊密相連。她曾支持「匿名者Q」（QAnon）陰謀論、與白人至上主義者一同現身，儘管遭到共和黨高層反對，卻獲得川普大力支持，稱讚她是「未來的共和黨之星」和「真正的贏家」。

    然而，兩人關係的緊張似乎始於今年稍早。葛林近期開始批評川普過於專注外交政策，而非美國國內議題，並對其不願公布更多與已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案件相關文件的作法表示不滿。

