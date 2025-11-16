慘況曝光！南韓衣戀集團物流中心燒成廢墟 大量貨物遭焚毀

南韓忠清南道天安市衣戀集團物流中心發生大火，建物被燒成廢墟。（圖擷自Threads）

南韓忠清南道天安市衣戀集團（E-LAND）時尚物流中心，15日早上6時08分發生大火，到了當天下午3時30分許終於控制火勢，但直到目前為止還未完全撲滅，物流中心已被燒成焦黑廢墟，大量貨物慘遭燒毀。

據《韓聯社》報導，在衣戀集團物流中心失火後，值班保全與倉管等3人迅速報案並逃生，當局隨即啟動火災第一級響應（最高三級），沒多久又升為二級，總計派出430名消防員、150台消防車輛前往灌救。

15日下午主要火勢已被撲滅，但由於物流中心存放大量衣物等易燃物，還有零星火災難以解決，目前仍有150名消防員在現場射水。另外，由於物流中心遭長時間焚燒，部分建物已開始坍塌，使得消防員無法進入火場查看。

這棟物流中心於2014年7月完工，為地上4層、地下1層建物，建築總面積達19萬3210平方公尺（約5.8萬坪），差不多是27個足球場的大小，裡面儲存了1100萬件貨物，可同時容納150輛貨車停靠、每天最多可處理5萬個包裹。

物流中心竄出大火時的情況。（圖擷自Threads）

物流中心原貌。（圖擷自Threads）

