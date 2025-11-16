美駐日大使參戰了！狠酸中國戰狼外交 進一步加強美日關係

美國駐日大使葛拉斯（左一）發文狠酸「以為聖誕節提早來了」，感謝中國外交官為進一步加強美日兩國關係所做的貢獻。（法新社）

不滿日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論，中國駐大阪總領事薛劍發表恐嚇性內容，揚言「斬首」高市，引起日本國內輿論譁然；美國駐日大使葛拉斯（George Glass）也加入戰局，發文狠酸「以為聖誕節提早來了」，感謝中國外交官為進一步加強美日兩國關係所做的貢獻。

薛劍「斬首高市」言論持續延燒，美國駐日大使葛拉斯力挺日本，不但隔空與中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在網路上交火，斥其「已經沒辦法分辨挑釁和外交的區別」外，還幽默發文狠酸中國戰狼外交。

葛拉斯在X平台上以英、日兩種語言發文，他PO出一張聖誕賀卡表示「感覺聖誕節提前到了」，他文中標記中國駐日大使吳江浩、中國駐大阪總領事薛劍說「非常感謝你們為進一步深化美日深厚友誼所做的貢獻。」

一發文就吸引大批網友按讚，超過222.5萬觀看，網友紛紛表示：「葛拉斯先生的幽默感令人佩服」、「謝謝您，大使。作為一名日本人，我很感激您對中國發表了如此諷刺的評論」、「美國的火力掩護一如既往地讓人非常安心」。

