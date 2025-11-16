少林寺淫亂紅頂方丈釋永信 中共官媒證實「批准逮捕」

中國前少林寺住持釋永信，今年7月被爆出大量醜聞而被中共政府帶走調查，今（16）日中共官媒證實，釋永信已被檢方做出「批准逮捕」。（圖擷取自中國微博、歐新社資料照，本報合成）

前中國人大代表、積極推動「河南嵩山少林寺」商業化的住持釋永信，今年7月被爆出涉嫌挪用資金、侵占寺產、包養多名女性長期維持不正當關係並育有私生子等醜聞，不僅被少林寺管理處依違反佛教戒律逐出佛門，還被帶走中共政府帶走調查。今（16）日中共官媒證實，釋永信已被檢方做出「批准逮捕」。

綜合《央視》等中共官媒報導，嵩山少林寺原住持釋永信涉嫌挪用資金等案，經河南省公安廳指定新鄉市公安機關立案偵查，由新鄉市公安局提請新鄉市人民檢察院「批准逮捕」。日前，新鄉市人民檢察院依法以涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪，對釋永信作出批准逮捕決定。

中國佛教協會則以嚴重敗壞了佛教界的聲譽、重創出家人形象等理由，在今年7月28日將釋永信戒牒予以註銷。目前事件在中國社群平台掀起熱議，不少中國網友指出，釋永信侵占寺院資產、包養大量情婦且有私生子等醜聞，早在2015年就陸續有人爆料、向中共政府有關部門舉報，卻直到今年7月才大動作處理，懷疑整起事件案情不單純。

另據中媒介紹，1965年出生的釋永信（俗名：劉應成），曾擔任第9至12屆中國人大代表、河南省佛教協會會長、中國佛教協會副會長等職位，並以34歲成為少林寺史上最年輕方丈。釋永信接任少林寺方丈後，積極將傳承千年的少林寺商業化運作，並以少林寺名義註冊超過600項相關商標，多年來授權給影視、服飾、學校等機構，打造市值推估375億至600億人民幣（約新台幣1553億至2484億）的「少林帝國」。

