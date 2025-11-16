庇護潮暴增！ 英國擬推「史上最嚴」難民法 住房津貼恐取消

移民在黎明時分徒步走過法國北部海灘，準備搭乘小船冒險穿越英吉利海峽前往英國。正是這不斷湧入的「小船移民潮」，促使英國政府擬推動史上最嚴苛的庇護政策改革。（路透資料照）

面對創下20多年新高的庇護申請人數，英國工黨政府15日宣布，將啟動其現代史上最大規模的庇護政策改革，擬撤銷對特定尋求庇護者的住房與現金津貼等法定支援。根據《路透》報導，此舉被視為效法歐洲最嚴苛的「丹麥模式」，立即引爆英國百家慈善機構與人權團體強烈反彈，痛批政府「拿移民當代罪羔羊」。

根據英國內政部聲明，未來納稅人資助的支援，將優先提供給「對經濟和社區有貢獻的人」。政府將撤銷對特定尋求庇護者的法定支援義務，適用對象包括有工作能力但選擇不工作者，以及在英國境內觸犯法律者。這意味著，他們將失去目前享有的住房與每週津貼等基本保障。

此外，難民身份也將從現行的「5年後可申請永居」，改為「臨時性」，且所獲支援將是有條件的。

效法丹麥「最嚴苛模式」

英國官員透露，改革靈感源自丹麥。丹麥政府僅向尋求庇護者授予通常為期兩年的臨時居留許可，到期後必須重新申請，若其母國被認定已安全，即可遣返。丹麥法律甚至允許當局沒收尋求庇護者的貴重物品，以支付支援成本。此一強硬政策，已讓丹麥的庇護申請人數降至40年新低。

報導分析，工黨政府此番政策大轉彎，被認為是為了應對民粹主義政黨「英國改革黨」（Reform UK）的崛起。近年來，移民議題已超越經濟，成為英國選民最關心的議題。截至今年3月，英國年度庇護申請人數已飆升至近11萬人，較前一年上升17%，更創下20多年來的新高紀錄。

此舉引發英國社會強烈反彈。超過百家慈善機構聯名致信內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood），敦促她「停止執行只會造成傷害的表演性政策」，並稱這些措施正在助長種族主義與暴力。

