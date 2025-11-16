18光年外發現「超級地球」 研究：位於適居帶、環境與液態水相容

圖為系外行星「GJ 251 c」 的示意圖。研究團隊將其歸類為「超級地球」，因其質量接近地球4倍，且數據顯示可能為岩石構成。（圖：加州大學爾灣分校）

根據科技新聞網站《SciTechDaily》報導，美國加州大學爾灣分校（UC Irvine）的天文學家在一篇發表於《天文學期刊》的論文中指出，他們發現了一顆位於其母恆星「適居帶」內的系外行星。該行星距離地球約18光年，其環境條件被研究團隊描述為與液態水存在的溫度範圍相容。

研究團隊將這顆行星命名為「GJ 251 c」，並將其歸類為「超級地球」。數據顯示，該行星質量約為地球4倍，且可能具有類似岩石行星的特性。

請繼續往下閱讀...

這顆行星圍繞一顆M型矮星運行。此類恆星常伴隨星斑、閃焰等活動特徵，這些活動會在光譜中產生變化，可能與行星造成的訊號相似，因此提高了觀測判讀的複雜度。

研究團隊透過徑向速度法（Radial Velocity）偵測到來自行星重力影響所造成的恆星光譜位移。他們使用「適居帶行星發現者」（HPF）等儀器收集觀測數據。HPF仰賴近紅外線觀測，可降低M型矮星活動造成的干擾。

共同作者羅伯遜（Paul Robertson）指出，該母恆星距離地球約18光年，並形容這段距離在宇宙尺度上「幾乎就在隔壁」。

待次世代望遠鏡直接成像驗證

研究指出，「GJ 251 c」的存在目前基於統計模型與徑向速度訊號，被列為候選系外行星。研究團隊表示，未來的「30米望遠鏡」（TMT）將具備直接成像這類近距離系外行星的解析能力，可望進一步確認其性質。

首席作者比爾德（Corey Beard）表示，TMT的解析度使其有機會在未來評估「GJ 251 c」的更多特徵，包括探測與水分子存在相關的光譜訊號。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法