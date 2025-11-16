「日睡2-4小時、凌晨3點開會」 高市早苗掀過勞疑慮

日本首相高市早苗在國會答詢時發言，外界關注其僅睡2至4小時的高壓工作模式。（法新社檔案照）

英國《衛報》報導，日本首相高市早苗近日透露，她每天僅靠2至4小時睡眠支撐繁重政務，引發外界強烈關注，也重新點燃日本社會對工作與生活失衡的討論。

高市在國會質詢中指著自己眼下的黑眼圈表示，現在每天大約睡2小時，最長也只有4小時。她的習慣與其政治偶像、前英國首相柴契爾相似。上週高市曾在凌晨3點召集幕僚開會，準備早上國會預算委員會的質詢，外界直言這與她上任後喊出的「工作、工作、再工作」形成強烈對照。

請繼續往下閱讀...

報導指出，日本多年努力改善過勞職場文化，但長工時及下班應酬仍十分普遍。過勞死（karoshi）案例屢見不鮮，也使疲憊不堪的家庭更難抬升低生育率。有評論擔心，高市以身作則的超長工時，可能讓企業或政府機關認為延長工時是「增長經濟」的必要手段，尤其她的政府正在討論是否調整加班工時上限。

高市則表示，任何政策都會以勞工健康為優先。她稱，理想狀態是能讓民眾在育兒、照護與工作之間取得平衡，也能享有休閒與放鬆。

上任後行程滿檔 各界關心其身心負荷

高市10月初贏得自民黨黨魁選舉後隨即出任日本首位女首相，工作節奏瞬間加快。她上任數日便前往馬來西亞出席東協（ASEAN）峰會，之後在日本接待美國前總統川普，再赴南韓參加 Apec 高峰會並與中國國家主席習近平會晤。

在野黨議員中島克仁公開呼籲她「多睡一點」，前經濟再生大臣齊藤健更坦言「真心擔心她的健康」。高市對此僅以微笑回應。

根據世界睡眠日3月公布的研究，日本民眾平日平均睡眠時間為7小時1分鐘，比全球平均少38分鐘，也低於美國、英國、法國、德國、義大利與加拿大。不過，即便如此，也少有人像高市一樣每天僅睡不到4小時。

報導提到，自高市日前暗示日本可能在台海衝突中「採取軍事行動」後，引爆中國強烈不滿，兩國關係急速升溫。外界認為，這場外交爭議勢必讓她在處理政務時承受更多壓力，也象徵她未來仍將面臨更多「無眠的夜晚」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法