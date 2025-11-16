不滿高市早苗「介入台海」 中共《解放軍報》再度發文痛批

高市早苗對於「台海有事」立場堅定，讓中國連連跳腳。（法新社）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時喊出「台灣有事可能構成存亡危機事態」，引發中國官方連連跳腳，除了中國外交部呼籲中國公民暫勿前往日本，中國《解放軍報》16日再度發表社論批評高市早苗，指稱日方種種錯誤舉動，甚至叫囂武力介入台海局勢，只會把自己引向不歸歧途。

社論中提到，高市早苗所言，是日本在任首相首次明確可能武力介入台海局勢，證實了日本近年來強化軍力舉措的「遏華指向性」，暴露了日本政府違背和平憲法、妄圖以軍事手段干涉別國內政的「狼子野心」，高市早苗的露骨挑釁言論證實日本違背和平憲法、進行大規模強軍的意圖明確。

社論指稱，日本政客無論是在違背和平憲法強軍擴武，還是再提所謂「存亡危機事態」時，都沒有告訴日本國民真實代價，如果武力介入台海局勢，日本國民與國家都會因為日本政府極其危險且錯誤的決策陷入災難，除了惡化自身周邊環境，日本全國都有淪為戰場的風險，日本也將再次被「釘在歷史的恥辱柱」上。

社論最後則強調，日本當政者妄圖介入台海局勢，既是對國際正義的粗暴踐踏、對戰後國際秩序的公然挑釁，也是對於中日關係的嚴重破壞，日本若不深刻記取歷史教訓，中國必將迎頭痛擊。

