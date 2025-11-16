美軍福特號航艦進駐加勒比海！ CNN：川普已聽取「地面打擊」委內瑞拉選項

美軍最新、最大的「福特號」航空母艦（USS Gerald R. Ford）近期駛入加勒比海，引發區域緊張局勢。其部署被視為自1989年以來美國在該地區最大規模的軍力展現。圖為「福特號」航艦打擊群先前通過直布羅陀海峽的畫面。（圖：美國海軍）

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）公開譴責美國計劃於16日起，在千里達及托巴哥舉行的為期5天的軍事演習。此番言論發表之際，正值美、委兩國在加勒比海地區的軍事集結日益加劇，引發外界對衝突風險升高的擔憂。

此次演習將包括已部署在該地區的美國陸戰隊第22遠征支隊。華盛頓方面稱其任務是為「打擊非法毒品販運」。千里達及托巴哥政府則表示，演習旨在讓雙方部隊熟悉彼此戰術，並由美方協助訓練其部隊應對國內犯罪問題。該國外交部長蘇伯斯（Sean Sobers）否認演習是針對委內瑞拉的任何潛在軍事行動前奏。

請繼續往下閱讀...

上個月，美國曾派遣一艘飛彈驅逐艦至該國進行訓練，當時即遭委內瑞拉譴責為「軍事挑釁」。

近幾週，美國已在加勒比海集結其海軍力量，包括將其最大的作戰艦艇「福特號」航空母艦（USS Gerald R. Ford）派至該地區。部分專家指出，這代表了自1989年入侵巴拿馬以來，美國在該地區最大規模的軍事存在。作為回應，委內瑞拉已宣布將啟動一場對軍事人員、武器和裝備的「大規模動員」。

川普不排除地面打擊選項

美國總統川普曾表示，他相信馬杜洛的時日已無多，並稱對委內瑞拉的「地面打擊」是可能的。CNN也曾報導，川普日前聽取了在委內瑞拉境內採取軍事行動的選項簡報，但他尚未決定如何進行。

馬杜羅近期則敦促美國避免衝突，並在15日對支持者的演說中重申對和平的呼籲。他批評美國追求「犯罪性的戰爭」，並宣稱委內瑞拉人不想成為「美國佬的奴隸」。

委國反對派籲軍方倒戈

與此同時，委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）則呼籲馬杜羅的效忠者加入反對該政權的運動。目前藏身於秘密地點的馬查多，對美國的行動表示歡迎，並指控馬杜羅已將委內瑞拉變成「對美國國家安全的真實威脅」。

馬查多在15日向軍方及安全部隊成員發布的一段語音訊息中，向馬杜洛的效忠者喊話：「歷史、法律和委內瑞拉人民將是你們的審判者。成為英雄，而非罪犯。」

美國伯克級飛彈驅逐艦「格雷夫里號」（USS Gravely）日前駛入千里達及托巴哥的西班牙港。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法