中國新華社記者悲痛自曝被列為「上訪者」 外出屢遭警方盤查

曾在中國官媒《新華社》擔任記者、現為北京執業律師的金無忌，近日在微信公眾號悲痛自曝自己被列為「上訪者（上訪為中國民眾請願方式，經常遭攔截打壓）」，外出時屢次遭警方盤查，希望當局能夠註銷對他的「標記」。

金無忌表示，這一切要從2024年1月開始說起，他當時在北京後海南鑼鼓巷散步，有警察突然攔住他要檢查身份證，自己隨即配合，畢竟同樣的情況在北京遇過很多次了，通常只要1分鐘就能走完流程，孰料這次警方指稱他的身分有問題，呼叫支援後帶他到派出所進行調查。

金無忌說，警方給他做筆錄時，除了登記身分年齡等資料外，也詢問他為何到派出所，自己坦言「不知道」，後來就是一直等待，過了好幾小時他戶籍地的駐北京辦公室官員才前來把他接走。

金無忌走出派出所後，詢問為何自己被帶來做筆錄，駐京辦官員指稱由於鄰近春節，北京警方擴大了檢查範圍，經過核查身分證後才確認他不是「上訪人員」。

金無忌原先以為這只是一場誤會，沒想到過了2個多月他又被警方攔住帶到警局，金無忌當下相當不滿，強調自己是被誤列入黑名單的人員，「我在北京有正常工作，不是上訪人員」。

不過，同樣的事情後續又發生許多次，讓他感到相當不解，為何自己會成為北京警方的關注對象。金無忌感嘆，直到有天他帶著家人去北京故宮，才得知了事情的真相。

金無忌說，他當時在長安街地鐵被攔下帶去警務室登記，警察還特地打電話到他老家確認身分，隨後又經過一連串手續才得以到故宮，接著他們一家人去北京太廟遊玩時，金無忌特地偷瞄了警方的身分證核驗器，上面赫然註記著「新冠疫苗」。

金無忌強調，自己從來沒有因為新冠疫苗上訪過，僅僅是有新冠疫苗請願者找過他，這種情況讓金無忌猜測「難道接觸上訪者自己也會變成上訪者，就像新冠病毒一樣感染？」

金無忌表示，此後他儘量避免到北京重點地區，但還是不免不了被盤查，通常要花費10幾分鐘甚至半小時，最後決定打市民服務專線12345反映，過了幾天就接到最初查他身分證的派出所來電，指稱「個人身分證標記問題無法解決」。

金無忌說，由於自己屢次反映，派出所警員特地來找他了解情況．詢問他是不是在微信群組發表過極端言論，金無忌第一反應是回答沒有，但經過絞盡腦汁地想了想後，終於回憶起2、3年前疫情時期，自己在江西省南昌時由於群組裡有疫苗上訪者，警方特地來電找他。

金無忌推測，可能是某個微信群組裡的某個網友發表言論，結果害他「被標記為上訪者」，無論是北京警方、南昌警方都無法消除對他的「標記」，因為當時可能是「疫情聯防聯控」將他上報為黑名單，但這個機構已經解散了。

金無忌隔空向當局喊話，直指自己只是1名北漂工作者，做過記者現在則是律師，曾報導過許多大新聞、為委託人處理過很多問題，但自從他被列為上訪者後，始終無法解決自己的問題，希望能夠解除對他的標記。

