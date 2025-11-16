為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    義大利披薩店公審台灣遊客 被一星負評灌爆怒嗆「fuxx u」

    2025/11/16 10:43 即時新聞／綜合報導
    網友發現義大利披薩店老闆遭到炎上後，他仍在Google Map嗆留下一星負評的網友。（擷取自Threads）

    網友發現義大利披薩店老闆遭到炎上後，他仍在Google Map嗆留下一星負評的網友。（擷取自Threads）

    義大利有托斯卡尼一間披薩店老闆，日前公開辱罵台灣遊客的影片引爆兩岸網友怒火後，儘管在社群拍影片道歉，但有網友發現老闆在Google Maps評論區的回應依舊態度強硬，與道歉內容大相逕庭。

    事發「瘋子披薩店」（pizza dal pazzo）位於托斯卡尼蒙泰卡蒂尼泰爾梅，老闆在社群平台上傳影片，指控16名「中國或日本」遊客只點5份披薩，怒罵「那些該死的中國人，要我給你們看嗎？是的！我給你們看」接著將鏡頭轉向遊客並問「嗨！你從哪裡來？中國嗎？中國嗎？」遊客回答「台灣」，老闆以義大利文怒嗆「台灣滾吧，太棒了，台灣、台灣，他們連英文都聽不懂。」台灣遊客誤以為對方熱情招呼，仍回以微笑比讚。

    影片在台灣與中國社群平台迅速炸鍋，店家Google評論區與社群平台被一星負評留言灌爆。事後老闆將公審影片下架，並在昨（15）日拍影片表示，要向所有中國人和台灣人道歉，自稱「深愛中國和台灣人民」，同時以激昂語氣喊話「中國加油、台灣加油，你們是如此神奇的人民」。他強調，義大利人「只是愛開玩笑」，並稱曾到訪台灣與中國，對當地印象美好。

    然而，有網友質疑並指出，老闆雖拍片道歉，但在Google評論區仍以粗口回嗆批評者。有人貼出截圖顯示，一名網友留下一星負評並寫下：「這真的只是一個文化差異。 許多人習慣了美國『共享披薩』的風格，可能沒有意識到這在義大利是不同的......」卻被老闆回嗆一句髒話「fuxx u」。

    其他網友批評表示「上面有人建議提告誹謗與種族歧視，我覺得可以試試，這個人根本沒在反省，人家好言解釋還在罵fxxk u」、「表面道歉，私下一樣」。目前已無法正常在Google Map 上搜尋該店名，僅剩地址可見，評論功能也已關閉。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播