義大利披薩店公審台灣遊客 被一星負評灌爆怒嗆「fuxx u」

義大利有托斯卡尼一間披薩店老闆，日前公開辱罵台灣遊客的影片引爆兩岸網友怒火後，儘管在社群拍影片道歉，但有網友發現老闆在Google Maps評論區的回應依舊態度強硬，與道歉內容大相逕庭。

事發「瘋子披薩店」（pizza dal pazzo）位於托斯卡尼蒙泰卡蒂尼泰爾梅，老闆在社群平台上傳影片，指控16名「中國或日本」遊客只點5份披薩，怒罵「那些該死的中國人，要我給你們看嗎？是的！我給你們看」接著將鏡頭轉向遊客並問「嗨！你從哪裡來？中國嗎？中國嗎？」遊客回答「台灣」，老闆以義大利文怒嗆「台灣滾吧，太棒了，台灣、台灣，他們連英文都聽不懂。」台灣遊客誤以為對方熱情招呼，仍回以微笑比讚。

影片在台灣與中國社群平台迅速炸鍋，店家Google評論區與社群平台被一星負評留言灌爆。事後老闆將公審影片下架，並在昨（15）日拍影片表示，要向所有中國人和台灣人道歉，自稱「深愛中國和台灣人民」，同時以激昂語氣喊話「中國加油、台灣加油，你們是如此神奇的人民」。他強調，義大利人「只是愛開玩笑」，並稱曾到訪台灣與中國，對當地印象美好。

然而，有網友質疑並指出，老闆雖拍片道歉，但在Google評論區仍以粗口回嗆批評者。有人貼出截圖顯示，一名網友留下一星負評並寫下：「這真的只是一個文化差異。 許多人習慣了美國『共享披薩』的風格，可能沒有意識到這在義大利是不同的......」卻被老闆回嗆一句髒話「fuxx u」。

其他網友批評表示「上面有人建議提告誹謗與種族歧視，我覺得可以試試，這個人根本沒在反省，人家好言解釋還在罵fxxk u」、「表面道歉，私下一樣」。目前已無法正常在Google Map 上搜尋該店名，僅剩地址可見，評論功能也已關閉。

