為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    巴西數萬人COP30場外頂烈日示威 要求保護地球

    2025/11/16 08:10 中央社
    數以萬計民眾湧入舉行COP30的巴西貝倫街頭，抗議各國政府和化石燃料產業，這是近4年來聯合國氣候峰會上首次爆發大規模抗議行動。（美聯社）

    數以萬計民眾湧入舉行COP30的巴西貝倫街頭，抗議各國政府和化石燃料產業，這是近4年來聯合國氣候峰會上首次爆發大規模抗議行動。（美聯社）

    數以萬計民眾湧入舉行COP30的巴西貝倫街頭，要求採取更多行動保護地球，並宣洩對各國政府和化石燃料產業的怒火，這是近年來聯合國氣候峰會上首次爆發大規模抗議行動。

    法新社和路透社報導，在炙熱陽光下，原住民與擁權人士伴隨喧囂音樂唱歌、呼喊口號並舞動，推著象徵地球的巨大沙灘球前行，並揮舞印有「保護亞馬遜」字樣的巴西國旗。

    也有人假裝為化石燃料舉行葬禮，身穿黑衣，裝作悲傷的遺孀，抬著寫有「煤」、「石油」和「天然氣」的3具棺木遊行。

    距離抗議現場不遠的會場內，談判代表已走到聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）馬拉松談判的半程，致力把多年來的承諾化為實際行動，阻止全球氣溫上升，並協助受氣候暖化影響最嚴重的族群。

    28歲的知名原住民領袖蘇瑞（Txai Surui）告訴法新社：「我們在此是為了施加壓力，讓各國履行承諾，我們不能接受倒退。」

    原住民抗議者普亞納瓦（Cristiane Puyanawa）參與遊行，訴求更完整的土地權。她表示：「我們的土地和森林不是商品。請尊重大自然，尊重居住在森林裡的人民。」

    這是自4年前在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的COP26以來，年度氣候會談場外首次出現大規模抗議，因為過去3屆會議分別在埃及、杜拜和亞塞拜然舉行，當地對示威活動的容忍度極低。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播