為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    教宗良十四世會好萊塢名人　史派克李贈紐約尼克球衣

    2025/11/16 03:54 中央社

    羅馬天主教教宗良十四世今天在梵蒂岡接見史派克李、葛莉塔潔薇、凱特布蘭琪等多位好萊塢名導和明星，讚揚電影藝術及其啟發並凝聚人心的力量，並獲史派克李贈送紐約尼克隊球衣。

    美聯社報導，教宗良十四世（Pope Leo XIV）勉勵現場100多位電影界人士，運用他們的藝術包容被邊緣化的聲音，並讚揚電影是「具有最崇高意義的大眾藝術，為所有人創作，也讓所有人都可觸及」。

    良十四世說道：「當電影是真誠的，它不僅帶來安慰，也提出挑戰。它傳達我們心中的疑問，有時甚至讓我們流下自己原本不知道需要流出的眼淚。」

    這場活動是由梵蒂岡文化部主辦，延續已故前任教宗方濟各（Pope Francis）近年多次接見知名藝術家和喜劇演員的慣例，也是教廷致力跨出天主教會範疇，與世俗世界接觸互動的一環。

    良十四世在會後還特別停留將近1小時，親切問候來賓並與他們閒聊，這種情形在大型接見場合相當罕見。

    史派克李（Spike Lee）向記者表示：「我竟然受到邀請，我非常驚喜。」

    在接見活動期間，史派克李贈送良十四世一件美國職籃NBA紐約尼克隊球衣，上面有背號14號及良十四世的名字。

    儘管良十四世是芝加哥公牛的球迷，史派克李稱自己告訴教宗，紐約尼克現在有3名球員都是來自他的母校賓州費城維拉諾瓦大學（Villanova University）。

    凱特布蘭琪（Cate Blanchett）則指出，教宗的談話非常振奮人心，因為他了解電影能以不引發分裂的方式，在跨越邊界、深入討論艱難議題時扮演關鍵角色。（編譯：洪培英）1141116

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播