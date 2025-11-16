塊陶啊！海豹慘遭虎鯨群追殺 爬上船「虎」口餘生累翻畫面曝

海豹大逃亡，飛躍獵捕牠的虎鯨鯨群。（美聯）

海豹大逃亡！一名野生動物攝影師出海賞鯨，目擊虎鯨群獵捕海豹的驚悚畫面，這隻海豹帶著驚恐眼神爬上她的船逃過一劫，累到趴在船尾，瞇眼昏昏欲睡的樣子，全被攝影師拍了下來。

攝影師Charvet Drucker住在美國西雅圖，她租了一艘6公尺長的船出航，去她家附近的薩利希海（Salish Sea），看到至少8隻虎鯨。鯨群行動一致，尾巴拍打，她研判是在追捕獵物，把鏡頭拉近，驚見一隻港海豹（harbor seal，也稱斑海豹）忙著逃出追殺。她拍到海豹飛躍鯨群，虎鯨們在海中激起陣陣泡沫和水花，更加確認自己直擊了海豹的垂死掙扎。

請繼續往下閱讀...

鯨群越來越靠近她的船，她和團隊趕緊熄火關掉引擎，以免傷到牠們。海豹則是冒出水面，游到引擎附近，爬上船尾平台，圓眼睜大大地盯著她看。虎鯨群並未收手，排隊錯落有致地潛入海中，製造波浪搖動船隻，似乎是要把海豹搖下去。海豹也真的牠們搞到滑落海中至少一次，但拚命爬了回來。約15分鐘後，虎鯨們才放棄，收兵游走。

Charvet Drucker曾拍到虎鯨叼著海豹，她說，看到牠們有東西吃，她也很高興。她接受《美聯社》訪問時說，自己絕是「虎鯨派」，一直都是，但那隻海豹逃上船後，「我好像立刻跳槽到海豹這一邊了。」

「虎」口餘生的海豹。（美聯）

