高市早苗秀黑眼圈自豪誇張作息！日本上班族怕爆「增工時更過勞」

日本首相高市早苗自曝長期睡眠不足，引發關注。（法新社）

日本首位女首相高市早苗最近在國會發表談話時，自曝「每天大概只睡2個小時，最長不超過4小時」，日本過勞議題再度成焦點。

根據《衛報》（The Guardian），高市早苗上週到國會，在眾多議員面前指著自己的厚重黑眼圈，坦承長期睡眠不足，「現在每天頂多睡3、4個小時」，還自嘲這樣肯定對皮膚不好。

高市早苗一直靠著極少的睡眠，來維持日常高強度工作，但對於這種生活方式她並不後悔，因為她的偶像柴契爾夫人（Margaret Thatcher）就是這樣的「鐵娘子」。

諷刺的是，高市早苗這個回答，正好在她被質詢將如何改善日本惡名昭彰的過勞文化時說出，這番發言使得外國網友感到震驚，也讓已經長期處於過勞的日本上班族更加擔憂。

此外，高市也曾於凌晨3點召集幕僚討論預算會議資料，在日本社群和媒體上掀起熱烈討論。部分民眾批評高市過度拚搏，忽略基層員工感受，甚至對允許高強度工作的立場感到憤怒；她因此事後向幕僚與相關工作人員公開致歉，如今改成線上準備會議，降低現場壓力。

日本社會長年以「加班至上」著稱，過勞問題嚴重，員工身心負擔加重、家庭壓力上升，也令生育率持續低迷。再加上傳言高市早苗內閣團隊正在討論是否該提高加班時間上限，部分人擔心她延長工時以促進經濟成長，但高市重申，無論如何修正勞動制度，員工健康永遠是政府首要考量，理想狀態是讓大家兼顧工作、家庭和休息。不過，日版「鐵娘子」的極端作息與公開坦承，仍讓日本政壇勞動文化再度成為矚目話題。

