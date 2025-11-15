為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    悲！南韓蔚山發電廠鍋爐塔倒塌 7遭埋工人全罹難

    2025/11/15 22:02 中央社
    南韓蔚山火力發電廠鍋爐塔倒塌，7名被埋工人不幸全部罹難。（路透檔案照）

    南韓蔚山火力發電廠鍋爐塔倒塌，7名被埋工人不幸全部罹難。（路透檔案照）

    韓國東西電力公司蔚山火力發電廠6日發生鍋爐塔坍塌事故，經過連日搜救後，昨天晚間找到最後一名失蹤者並確認死亡。消防部門表示，現場7名被埋的工人至此確認全部罹難。

    韓聯社報導，蔚山火力發電廠位於韓國東南部蔚山市，廠內一座高63公尺、即將被拆除的5號機鍋爐塔6日下午2時左右突然倒塌，現場共有9名作業人員受困，其中2人當天獲救，沒有生命危險，不過仍有7人被埋。

    救援人員經過多日的搶救，截至9日陸續發現3名罹難者。為了搜救事故中仍被掩埋的人員，11日中午12時依照原定計畫，完成阻礙搜救作業的兩旁4號、6號機鍋爐塔爆破作業。

    搜求人員確認其中2名受困者位於5號機鍋爐塔殘骸內部約4至5公尺處，消防當局計劃先救出這2人，確認2人罹難；再以該位置為中心搜尋另外2名失蹤者。

    消防部門指出，昨晚9時57分左右，在5號機鍋爐塔殘骸中發現了最後一名被埋人員的遺體，至此確認現場7名被埋的作業人員全部罹難。

    蔚山地方檢察廳稍早表示，已成立蔚山火力發電廠鍋爐塔倒塌事故專案調查小組。專案調查小組說，「將與警方、僱傭勞動部等機關合作，迅速、嚴正地調查具體事故發生經過並且追究相關責任」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播