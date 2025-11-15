北京示警無效！飛日航班櫃台現人龍 中國客喊「政治與我無關」

北京升高對日外交施壓，呼籲中國民眾「避免前往日本」，但上海浦東機場中國旅客依舊大排長龍。（圖翻攝自朝日新聞）

日本首相高市早苗拋出有關「台灣有事」的言論後，北京當局立刻升高對日外交施壓，並呼籲中國民眾「避免前往日本」。然而，在上海浦東機場卻發現中國旅客依舊大排長龍準備飛往大阪，許多人一句「政治與我無關」，呈現官方強硬、人民照樣玩的鮮明反差。

中國外交部14日晚間發布旅遊警示，聲稱今年以來日本治安惡化、針對中國人的犯罪「多發」，又指日方領導人近期在台灣議題上「露骨挑釁」，使日中交流氛圍急遽惡化，導致中國人赴日的「生命、安全面臨重大風險」。

但一夜過後，《朝日新聞》記者15日上午10時前往上海浦東機場，卻看到大阪航班櫃台前已排起長長隊伍，旅客手持紅色中國護照、拖著行李箱，現場甚至充滿家族笑聲與年輕情侶的交談聲，幾乎全是前往日本觀光的旅客。

記者試著詢問旅客對政府警告的看法，不少人點頭表示知道相關報導，但一句「政治沒興趣」、「與我無關」便不願多談，甚至有人刻意移開視線，顯得格外緊張。

其中一對30多歲、帶著孩子的夫妻透露，他們知道外交部呼籲避免赴日，但行程完全不打算更改。對於是否擔心政治風險，夫妻倆僅回應，「我們不關心政治。」

《朝日》形容，部分旅客似乎對「在這種氛圍下仍飛日本」感到一絲「後ろめたさ」（歉疚／尷尬），但仍選擇出發。

在眾多閉口不談的旅客中，只有一名剛大學畢業的20多歲女子願意接受完整訪問。她表示，看過中國外交部的提醒，但「政治跟我無關」。她過去旅遊歐洲多國都沒有遇到過歧視，日本更讓她感到安心，「治安很好，不擔心。」她甚至說，就算機票現在能免費取消，「也不會更改行程」。

