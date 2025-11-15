為美部署核武鋪路？日媒：高市早苗考慮修改「非核三原則」

日本《共同社》15日引述多名日本政府消息人士透露，高市早苗認為，非核三原則中的「不運進」，可能會禁止美軍核艦艇停靠日本，一旦發生「突發事態」，有削弱美國核嚇阻力的可能性。（彭博）

日本《共同社》15日引述多名日本政府消息人士透露，為配合「安保三文件」修訂作業，首相高市早苗考慮同步對「非核三原則」（不擁有、不製造和不運進）進行修改，避免削弱美國核嚇阻力的實效。此舉將標誌著日本安全政策在安全環境日益嚴峻下的重大轉變，但可能引發國內外批評，中國外交部更直接表達對日本軍事安全動向的嚴重關切。

日本是唯一曾遭受原子彈轟炸的國家，二次大戰後一直奉行不擁有、不製造、不運進核武的三項原則。據了解，高市內閣重視日本批准的「禁止核子擴散條約」（NPT），有意堅守非核三原則中的不擁有和不製造，但她認為不運進原則可能會禁止美軍核動力艦艇停靠日本，一旦發生「突發事態」，有削弱美國核嚇阻力實效的可能性，尤其日本日益面臨中國、北韓和俄羅斯等核武國威脅，因此正積極研究重新檢視非核三原則。

非核三原則最初在1967年由時任日相佐藤榮作提出，被視為日本的基本核政策。佐藤榮作更因其宣言及其對和平的貢獻，於1974年榮獲諾貝爾和平獎。因此，試圖改變非核三原則勢必招致國內外強烈反對，因為這與日本追求無核武世界的努力背道而馳。

執政自民黨預計18至20日召開安保調查會，對「國家安全保障戰略」（NSS）、「國家防衛戰略」（NDS）和「防衛力整備計畫」（FYDP）等安保三文件啟動修訂作業進行黨內討論，並預定明年春季彙整總建議，向政府提出修訂方向，爭取明年底前完成修訂。據了解，安保三文件的修訂重點包括：非核三原則的明確記載或檢討的必要性、防衛費與相關經費合併後對國內生產毛額（GDP）比例的新目標、以無人機為中心的新作戰方式、持久戰能力的強化、戰略物資供應鏈的強化、是否擁有核潛艦，以及放寬防衛裝備輸出規則等。

現行安保戰略寫明「堅持非核三原則的基本方針今後也不會改變」，但日本政府內部及自民黨內一些人士如今認為，新的安保戰略不應明確規定日本對非核三原則的承諾，或在引言部分採用不同的措辭。

針對日本在非核三原則上的動作，中國外交部發言人林劍表示，中方對日方近期的軍事安全動向感到嚴重關切，日本標榜和平國家，宣揚建立無核武世界，但高市政權卻對非核三原則表態模糊、語焉不詳，暗示有可能放棄。他還提到，二戰期間日本軍國主義發動侵略戰爭，近年又大幅調整安保政策，逐年增加國防預算，放寬武器出口限制，謀求發展進攻性武器，在強軍擴武的錯誤道路上愈走愈遠。

