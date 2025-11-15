李宗瑞翻版！中國男迷姦7女還錄影 英國法院判終身監禁

33歲中國籍男子許超（Chao Xu，譯音）迷姦多名女子，在英國被判終身監禁。（路透）

一名中國男子因犯下多起性犯罪罪行，14日在英國倫敦被判處終身監禁。倫敦警方表示，這名男子下藥性侵多名女子，還將犯行過程偷拍下來，警方形容他是「警方處理過最犯行累累的性犯罪者之一」。

《法新社》、《路透》14日報導，這名現年33歲的中國籍男子許超（Chao Xu，譯音），對過去3年間犯下的24項性犯罪罪行認罪，包括強暴、以異物侵入性侵害、性攻擊、偷拍和窺淫等。倫敦都會區警察局14日表示，根據烏爾威治刑事法院（Woolwich Crown Court）判決，許超被判處終身監禁，須服刑至少14年後，才有資格聲請假釋。

請繼續往下閱讀...

警方指出，許超利用自己為一所大學主辦商務活動的機會，對多名女性下藥後性侵，他也在其居住的公寓內裝設隱藏攝影機，拍下性侵過程。此外，許超也在公共場所偷拍陌生民眾，偷拍地點包括在繁忙的倫敦橋地鐵站。警方已確認7名遭嚴重性侵害的受害人，不過「犯案規模遠不止於此」，遭性侵、偷窺、偷拍等的受害人數可能達數百人。

《法國國際廣播電台》（RFI）中文網報導，許超在住所舉行社交派對，提供自行調製的雞尾酒「生命之泉」，迷昏被害人性侵。警方在許超手機等裝置中查到「數千張」女性意識不清狀態和性侵照片、影片。

倫敦都會區警察局代理警司桑德森（Lewis Sanderson）表示：「許超名列我們所處理過，最危險和最犯行累累的性犯罪者」，他犯案「經過精心計算、持續並且造成受害者嚴重創傷，犯行持續多年」。警方還在過濾許超超過600萬筆微信通訊紀錄，以及數千張照片、影片，可能還會查出更多受害者，同時也呼籲民眾和被害人提供線索。

