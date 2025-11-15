為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    李宗瑞翻版！中國男迷姦7女還錄影 英國法院判終身監禁

    2025/11/15 19:53 編譯管淑平／綜合報導
    33歲中國籍男子許超（Chao Xu，譯音）迷姦多名女子，在英國被判終身監禁。（路透）

    33歲中國籍男子許超（Chao Xu，譯音）迷姦多名女子，在英國被判終身監禁。（路透）

    一名中國男子因犯下多起性犯罪罪行，14日在英國倫敦被判處終身監禁。倫敦警方表示，這名男子下藥性侵多名女子，還將犯行過程偷拍下來，警方形容他是「警方處理過最犯行累累的性犯罪者之一」。

    《法新社》、《路透》14日報導，這名現年33歲的中國籍男子許超（Chao Xu，譯音），對過去3年間犯下的24項性犯罪罪行認罪，包括強暴、以異物侵入性侵害、性攻擊、偷拍和窺淫等。倫敦都會區警察局14日表示，根據烏爾威治刑事法院（Woolwich Crown Court）判決，許超被判處終身監禁，須服刑至少14年後，才有資格聲請假釋。

    警方指出，許超利用自己為一所大學主辦商務活動的機會，對多名女性下藥後性侵，他也在其居住的公寓內裝設隱藏攝影機，拍下性侵過程。此外，許超也在公共場所偷拍陌生民眾，偷拍地點包括在繁忙的倫敦橋地鐵站。警方已確認7名遭嚴重性侵害的受害人，不過「犯案規模遠不止於此」，遭性侵、偷窺、偷拍等的受害人數可能達數百人。

    《法國國際廣播電台》（RFI）中文網報導，許超在住所舉行社交派對，提供自行調製的雞尾酒「生命之泉」，迷昏被害人性侵。警方在許超手機等裝置中查到「數千張」女性意識不清狀態和性侵照片、影片。

    倫敦都會區警察局代理警司桑德森（Lewis Sanderson）表示：「許超名列我們所處理過，最危險和最犯行累累的性犯罪者」，他犯案「經過精心計算、持續並且造成受害者嚴重創傷，犯行持續多年」。警方還在過濾許超超過600萬筆微信通訊紀錄，以及數千張照片、影片，可能還會查出更多受害者，同時也呼籲民眾和被害人提供線索。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播