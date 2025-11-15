熊中槍倒地「裝死」！日本60歲獵人遭突襲 臉部重創一度無意識

日本群馬縣藤岡市60歲獵人靠近被射擊倒地的成熊，熊突然起身攻擊。示意圖。（歐新社）

日本群馬縣藤岡市今天（15日）上午發生獵人遭熊襲擊事件，一名60歲獵人靠近被射擊後倒地的成熊時，熊突然起身攻擊，導致臉部重傷，一度失去意識，所幸雖傷勢嚴重仍保住性命。由於當天正值狩獵季解禁首日，事件引發當地獵友會與居民高度警戒。

綜合《NHK》與《朝日新聞》報導，事件發生於15日上午9時27分，地點位於群馬縣藤岡市三波川的山林。警方表示，當時60歲的獵人岸光昭與5名同伴入山狩獵，途中遭遇1頭成熊。

其中一名獵人開槍射擊後，熊隨即倒地、不再動彈。岸光昭隨後上前查看情況，沒想到就在此時，熊突然起身攻擊，岸光昭當場被咬傷臉部，傷勢嚴重。

藤岡署指出，岸光昭送醫時處於無意識狀態，之後已恢復生命徵象，確認保住性命，目前仍在接受治療。同行的5名獵人均未受傷。

警方表示，該頭熊為體重約100公斤的成熊，遭襲後再次逃入山林，目前尚未找到。

群馬縣15日為狩獵季解禁首日，獵友會也強調近年熊的目擊案例大幅增加。藤岡支部長表示，第一天就出現嚴重事故，「必須再次提高警戒，不能掉以輕心」。

附近居民也向媒體透露，看到多台警車與救護車經過後才得知事件，「平常就有聽說熊出沒，但真的咬傷人，還是在家門口附近的山裡，實在很可怕。」

