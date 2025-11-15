大量引用可疑網站資料 馬斯克AI百科「Grokipedia」可靠性遭質疑

馬斯克照片和他旗下公司開發的AI模型Grok標誌。（法新社檔案照）

美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下xAI公司推出的線上百科「Grokipedia」，要與知名網路百科全書「維基百科」（Wikipedia）競爭。不過，美國研究人員14日指出，Grok百科數千筆引用「可疑」、「有問題的」資料來源，增加這套由AI編輯的線上百科當作資訊工具的可靠性疑慮。

Grokipedia條目由xAI的大型語言模型Grok AI生成，而非人類撰寫；維基百科由全球志工共同編輯，但遭馬斯克和其他美國右派人士一再指控有意識形態偏見。《法新社》14日報導，康乃爾大學科技校區（Cornell Tech）研究人員特瑞德曼（Harold Triedman）和曼蕯里斯（Alexios Mantzarlis）在一份梳理了數十萬篇Grokipedia條目的研究報告中寫道，「很清楚的是，資訊來源防護欄在Grokipedia上的大多已被移除」，其結果就是「可疑來源被納入，可能有問題的來源整體所佔比例更高」。

請繼續往下閱讀...

研究指出，有關民選官員和具爭議性的政治議題上，這種情況尤其為顯著。例如Grok百科上「柯林頓裹屍袋」（Clinton body count）條目，引用以散播錯誤資訊惡名昭彰的美國極右派網站InfoWars；「柯林頓裹屍袋」為有關美國前總統柯林頓和其夫人希拉蕊的陰謀論，已被駁斥。其他條目引用的來源，還包括美國和印度右翼媒體、中國和伊朗官媒，以及反移民、反猶太或反穆斯林網站，和一些被指控宣傳偽科學和陰謀論的入口網站。報告說，「Grokipedia引用這些來源時，未驗證或證明這些來源的可信度」。

報告還指出，Grokipedia條目「常包含與維基百科一模一樣的文字」；在未標示出自維基百科的條目中，使用被英文版維基社群評為「普遍不可靠」來源的比率，是維基百科的3.2倍；引用被維基百科列入「黑名單」、甚至封鎖的資訊來源，更是維基百科的13倍之多。

法新社向xAI尋求回應，僅收到自動回覆的一句話：「傳統媒體說謊」。馬斯克曾表示，Grokipedia的目標是「真相、完整的真相、以及只有真相、絕無其他」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法