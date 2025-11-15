為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    現世報？保命太高興？美國死囚獲減刑當天在牢房昏迷

    2025/11/15 19:27 編譯張沛元／綜合報導
    美國奧克拉荷馬州矯正廳2023年2月9日提供的死囚伍德的照片。（美聯社）

    美國奧克拉荷馬州矯正廳2023年2月9日提供的死囚伍德的照片。（美聯社）

    2004年就被判處死刑的美國奧克拉荷馬州死囚特雷曼．伍德（Tremane Wood），13日在即將行刑伏法前夕，突獲州長史提特（Kevin Stitt）減刑得以保命，未料數小時後竟被發現昏迷於牢房中，經送醫後已於當晚恢復意識。醫生說，伍德是因為脫水與壓力導致昏迷。

    減刑囚終身 不得假釋

    46歲的伍德在被州長減刑為終身監禁不得假釋時，已經吃過獄方提供的行刑前最後一餐，正準備等著被注射藥物執行死刑。根據紐約時報，這是支持死刑的史提特在其近7年的州長任內，第2度插手擋下死刑執行。2021年，史提特也是在行刑前夕將殺人死囚瓊斯（Julius Jones）減刑為終身監禁不得假釋。

    根據奧克拉荷馬州懲教廳，伍德13日一早獲得減刑後，曾與律師團會面「數小時」，獄方也將他從死囚牢房移至新牢房；稍後在例行監獄例行檢查時間，伍德被發現倒在牢房「沒有反應」，經送醫後於當晚恢復意識，情況穩定。

    行刑前滴水未進而昏迷

    醫生研判，伍德昏迷的原因是脫水與壓力。伍德自述，他從12日晚上起就沒吃東西或喝水。美國哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）14日一早曾致電伍德的律師，但對方無法評論伍德的健康情況。

    伍德事後曾與奧克拉荷馬州懲教廳發言人湯普森（Kay Thompson）通電話，並在電話中告訴湯普森，他也不知道發生什麼事，推測可能是他睡著後翻身掉下床，因為他只記得自己「在醫務室醒來」，頭與嘴唇受傷。

    奧克拉荷馬州懲教廳在新聞稿中說，伍德證實他昏迷時牢房中並無他人，以及他本人亦未刻意做出導致昏迷之舉。

    伍德在2001年與胞兄札伊頓．伍德（Zjaiton Wood）夥同2名女子在奧克拉荷馬州首府奧克拉荷馬州市搞仙人跳，意圖搶劫旅館住客，結果搶劫失敗還致人於死，19歲、來自蒙大拿州的農場工人維普夫（Ronnie Wipf）在與伍德打鬥中，遭刺殺身亡。

    伍德被以1級謀殺罪名判處死刑，札伊頓則是終身監禁不得假釋，2019年在獄中自殺身亡。伍德及其律師團堅稱，伍德雖然意圖搶劫，但並未動手殺人，辯稱殺人是札伊頓一人所為。

    美國奧克拉荷馬州州長史提特13日在行刑前夕宣布將死囚伍德減刑為終身監禁不得假釋。圖為史提特今年6月在該州州議會的活動上發言。（路透）

    美國奧克拉荷馬州州長史提特13日在行刑前夕宣布將死囚伍德減刑為終身監禁不得假釋。圖為史提特今年6月在該州州議會的活動上發言。（路透）

