為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    太早布置也不行！美國「耶誕燈串法」讓車主傻眼

    2025/11/15 21:49 即時新聞／綜合報導
    在美國用彩燈裝飾汽車可能會帶來麻煩。（路透社）

    在美國用彩燈裝飾汽車可能會帶來麻煩。（路透社）

    隨著年末將至，不少美國家庭已經準備佈置耶誕節裝飾，但其實當地有1條鮮為人知的「耶誕燈串」法律，甚至連美國人可能也不知道。

    英媒《太陽報》報導，之前就有名男子就因為不清楚這項規定，結果這閃爍的耶誕燈串讓他被警方攔下，才痛苦學到了教訓。原來，他在自己的車上裝滿耶誕燈串，雖然看起來十分喜氣，但問題是這樣的車子在道路上並不合法。

    據報導，在麻州（Massachusetts）以及美國許多地區，車輛上若出現彩色或閃爍的燈光，都可能讓駕駛惹上麻煩。雖然沒有法律明文禁止把車子打造成耶誕節風格，但各州和聯邦的嚴格安全規範，皆使得大多數的發光裝飾，在車輛行駛時都屬違法。

    像是麻州的法律就規定，除非是警車、救護車或維修服務車，否則任何車輛都不得安裝或使用閃爍、旋轉跟擺動的燈光，乃至於底盤的螢光燈條也被禁止，當地的機動車輛管理局（DMV）則可以隨時要求移除非法的彩色燈光。

    不過，駕駛仍能掛上不亮的燈飾，只要不影響行駛視線，也不違反當地的法規，例如麋鹿角、聖誕花環等，通常是允許的。除此之外，佛州（Florida）廷德爾空軍基地（Tyndall Air Force Base）的家庭最近亦警告，不准太早布置耶誕裝飾，更要求他們在12月到來之前，撤下所有耶誕節的相關裝飾。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播