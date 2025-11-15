太早布置也不行！美國「耶誕燈串法」讓車主傻眼

在美國用彩燈裝飾汽車可能會帶來麻煩。（路透社）

隨著年末將至，不少美國家庭已經準備佈置耶誕節裝飾，但其實當地有1條鮮為人知的「耶誕燈串」法律，甚至連美國人可能也不知道。

英媒《太陽報》報導，之前就有名男子就因為不清楚這項規定，結果這閃爍的耶誕燈串讓他被警方攔下，才痛苦學到了教訓。原來，他在自己的車上裝滿耶誕燈串，雖然看起來十分喜氣，但問題是這樣的車子在道路上並不合法。

據報導，在麻州（Massachusetts）以及美國許多地區，車輛上若出現彩色或閃爍的燈光，都可能讓駕駛惹上麻煩。雖然沒有法律明文禁止把車子打造成耶誕節風格，但各州和聯邦的嚴格安全規範，皆使得大多數的發光裝飾，在車輛行駛時都屬違法。

像是麻州的法律就規定，除非是警車、救護車或維修服務車，否則任何車輛都不得安裝或使用閃爍、旋轉跟擺動的燈光，乃至於底盤的螢光燈條也被禁止，當地的機動車輛管理局（DMV）則可以隨時要求移除非法的彩色燈光。

不過，駕駛仍能掛上不亮的燈飾，只要不影響行駛視線，也不違反當地的法規，例如麋鹿角、聖誕花環等，通常是允許的。除此之外，佛州（Florida）廷德爾空軍基地（Tyndall Air Force Base）的家庭最近亦警告，不准太早布置耶誕裝飾，更要求他們在12月到來之前，撤下所有耶誕節的相關裝飾。

